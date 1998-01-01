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العاهل السعودي يهاتف عباس.. ماذا ناقشا؟

الأربعاء 10 يناير 2018 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي يهاتف عباس.. ماذا ناقشا؟



رام الله / سما /

أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أكد خلاله على مواقف المملكة من القضية الفلسطينية.


وذكرت الوكالة السعودية الرسمية للأنباء (واس) أن الملك سلمان جدد "التأكيد على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وعاصمتها القدس".


وشدد على "مواصلة الجهود لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة".

فيما ذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا) أن العاهل السعودي أكد خلال الاتصال على "ضرورة استمرار التنسيق اليومي المباشر، بما يضمن دعم القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى".


واتفق الزعيمان "على استمرار التنسيق المباشر في المرحلة القادمة"، وفق الوكالة الفلسطينية.


وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول 2017، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعتبار القدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967.


وهو القرار الذي أعرب العاهل السعودي، في وقت سابق، عن استنكار بلاده و"أسفها الشديد" لصدوره.

#العاهل السعودي #عباس #اتصال

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