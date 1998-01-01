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القبض على مسن "80 عاما" بتهمة السطو على بنك

الأربعاء 10 يناير 2018 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على مسن "80 عاما" بتهمة السطو على بنك



وكالات - سما -


أعلنت السلطات السويسرية إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 80 عاما بتهمة السطو على بنك بالقرب من مدينة لوسرن.

وقال الادعاء في مقاطعة لوسرن، الثلاثاء، إن الرجل الذى اعتقل اعترف بجريمة السرقة في ميغان في ديسمبر الماضي.

ولم يتم الكشف عن اسم المشتبه فيه وفقا لقوانين الخصوصية، ولم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور.

وفي وقت السرقة، أفرجت الشرطة عن صورة للمشتبه به وهو يرتدي قناعا أسود، ويمسك حقيبة بلاستيكية زرقاء بها الأموال التي سرقها من المصرف قبل أن يهرب سيرا على الأقدام.

ولم يتضح ما إذا كان الرجل مسلحا، وما هي كمية الأموال التي هرب بها، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

#سطو #بنك #عجوز

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