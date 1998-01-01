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قاضي امريكي يوجه ضربة جديدة لخطط ترامب بشأن المهاجرين

الأربعاء 10 يناير 2018 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قاضي امريكي يوجه ضربة جديدة لخطط ترامب بشأن المهاجرين



وكالات - سما -


منع قاض أميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، من وقف العمل ببرنامج يوفر الحماية للأطفال الذين جلبهم آباؤهم إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الترحيل. 

وكان ترامب قد قرر في سبتمبر إلغاء البرنامج المعروف باسم "داكا".

وقال القاضي وليام ألسوب في سان فرانسيسكو إن البرنامج يجب أن يظل قائما إلى أن تتكشف تفاصيل النزاع القضائي بشأن قرار ترامب.

وجاء قرار القاضي في الوقت الذي تفاوض فيه ترامب وزعماء بالكونغرس بشأن إصلاحات واسعة تتعلق بالهجرة.

ويوفر برنامج داكا الحماية من الترحيل ويتيح الحق في العمل بشكل قانوني لقرابة 800 ألف شاب منذ أجازه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في 2012.

#ترامب #هجرة #قانون

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