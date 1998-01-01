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الجيش الاردني يقتص للطيار معاذ الكساسبة

الأربعاء 10 يناير 2018 07:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الاردني يقتص للطيار معاذ الكساسبة



عمان/ وكالات/

 قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، محمود فريحات إن "القوات المسلحة الأردنية ومن خلال عمليات استخباراتية ونوعية، قد اقتصت لشهداء الوطن"، بحسب صحيفة "الغد" الأردنية.وأضاف فريحات أن "القوات المسلحة الأردنية قد اقتصت لشهداء الوطن في عملية استشهاد النقيب الطيار معاذ الكساسبة وعملية إربد والركبان، وأجهزت على كافة العناصر الإرهابية التي خططت ونفذت هذه العمليات في أوكارها".

وأكد فريحات، خلال لقائه بعدد من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، أن القيادة العامة للجيش الأردني تقوم بالتعامل مع جملة من المواضيع أبرزها تعزيز قدرات القوات المسلحة في مجالات التدريب والتسليح والتأهيل، خصوصاً في ظل الظروف التي يشهدها العالم والإقليم ودول الجوار.المصدر: صحيفة الغد الأردنية

#الاردن #عائلة الكساسبة #اربد #الركبان

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