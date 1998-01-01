"هوية مزورة": صحافي إسرائيلي بثوب جهادي اخترق التنظيمات الاسلامية

القدس المحتلة/سما/

أعلنت القناة الإسرائيلية العاشرة عن سلسلة وثائقية جديدة يعدها ويقدمها الصحافي تسفيكا يحزقيلي، الذي يقوم خلالها بتغير هويته والتنكر بشخصية شيخ منتمي لجماعة "الإخوان المسلمين"، سعيًا منه لاختراق الجماعة التي يدعي أنها تنشط حاليًا في الغرب.

وتحمل السلسلة الوثائقية اسم "هوية مزورة"، ويتنقل يحزقيلي، في السلسلة التي من المنتظر أن تعرض قريبًا على القناة الإسرائيلية، عبر عدة محطات، بما فيها الولايات المتحدة وتركيا وألمانيا وفرنسا.

وتلقى الصحافي الإسرائيلي استشارات وتدريبات من أجهزة استخبارات عديدة من ضمنها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والموساد، ليتمكن من تغيير شكله وابتكار هوية جديدة لشيخ مصطنع منتمي لجماعة "الإخوان" يعمل من خلالها على جمع مساعدات للجماعة وتجنيد الشباب للانضمام إليها.

وحصل يحزقيلي على جواز سوري أصلي للشيخ "أبو حمزة" الذي تنكر بشخصيته، كما قالت القناة العاشرة إنه حصل على جواز فلسطيني لاستخدامه عند الحاجة ومعاملات تجارية لمصلحة وهمية بالأردن حصل عليها عن طريق الإنترنت، وتم تزويده بمعدات تصوير عالية الجودة (كاميرا عالية الجودة ثبتت على أزرار الملابس التي ارتداها ونظاراته الشمسية)، واخترق، بحسب القناة، عالم "الجهاد الهادئ".