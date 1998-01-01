الجهاد الاسلامي :المعركة مع الاحتلال مفتوحة وشعبنا لن يتخلى عن المقاومة

غزة / سما/

باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العملية البطولية، التي نفذها مقاومون جنوب مدينة نابلس مساء اليوم الثلاثاء، و أدت لمقتل مستوطن.

و وجهت الحركة في بيان لها تلقت "سما" نسخة منه، بالتحية للمقاومين الأبطال الذين نفذوا العملية الفدائية النوعية قرب نابلس، والتي استهدفت الاٍرهاب الاستيطاني الذي لم يتوقف لحظة واحدة عن عدوانه بحق اهلنا وأبناء شعبنا في نابلس الابية وسائر قرى ومدن الضفة .

و أكدت الحركة في بيانها أن هذه العملية البطولية ستكون بإذن الله فاتحة الطريق نحو تطوير الانتفاضة، وستعطي زخما وقوة إضافية للغضب الشعبي الذي يتصاعد في مواجهة السياسات والقرارات العدوانية الصهيو -أمريكية .

و لفت بيان الحركة الى أن العملية دليل على حيوية المقاومة التي تمثل الشعب الفلسطيني، وتأكيد على أن هذا الشعب لن يتخلى عن نهج المقاومة، وأنه لن يستكين تحت وقع الضغوطات وتتابع المؤامرات التي تستهدف قضيته وحقوقه.

من جهته كد مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب، أن العملية تؤكد أن الشعب الفلسطيني حيً ولن يتخلى عن نهج المقاومة، معتبراً العملية باكورة الرد بالنار على قوات الاحتلال وجرائم المستوطنين "الإسرائيليين" بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وقطاع غزة.

وقال شهاب في تصريح إعلامية: "إذا كان الاحتلال "الإسرائيلي" يعتقد أن بمقدوره ممارسة الإرهاب والقتل والعذاب وتسبب بكل هذه المعاناة لشعبنا دون أن يكون هناك رد أو ثمن ليدفعه الاحتلال فهو واهن".

وأشار إلى أن العملية البطولية تأتي في الأسبوع السادس للانتفاضة الشعبية إثر قرار ترامب الذي يمس بأقدس مقدسات المسلمين.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني شعب حيً فهو يعرف تماماً واجباته تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك ولن يتخلى أبدا عن نهج المقاومة، لافتاً إلى أن نهج المقاومة هو الأصوب والأنجع في مواجهة الاحتلال والإرهاب "الإسرائيلي".

وأوضح شهاب، ان المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين معركة مفتوحة في مواجهة قوات الاحتلال والاستيطان والتهويد والاحتلال، مبيناً ان المستوطنين هدف مشروع للمقاومة الفلسطينية.