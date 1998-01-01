الرئيس عباس وخادم الحرمين يتفقان على التنسيق اليومي لدعم فلسطين

رام الله /سما/

تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا هاما من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأكد الملك سلمان على موقف السعودية الدائم والثابت والداعم للحقوق الفلسطينية في اقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة استمرار التنسيق اليومي المباشر بما يضمن دعم القضية الفلسطينية قضية العرب الاولى، مجددا التأكيد على موقف بلاده الثابت من قضية فلسطين، وخاصة مدينة القدس الشريف.

بدوره، شكر الرئيس خادم الحرمين على هذا الموقف الداعم لحق شعبنا تماما كما كان موقف المملكة منذ عهد الملك المؤسس، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وحتى الآن.

واتفق الرئيس وخادم الحرمين الشريفين على استمرار التنسيق المباشر في المرحلة القادمة.