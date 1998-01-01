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تفاصيل عملية نابلس: منفذي العملية أطلقوا 22 رصاصة

الثلاثاء 09 يناير 2018 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل عملية نابلس: منفذي العملية أطلقوا 22 رصاصة



نابلس / سما /

أفادت القناة العاشرة العبرية بأن منفذي العملية أطلقوا 22 رصاصة على السيارة التي كانت تقل المستوطن الذي قتل في عملية اليوم.

وبحسب القناة العاشرة، فإن منفذي العملية أطلقوا النار من سيارة مسرعة، أمطرت سيارة المستوطن بوابل من الرصاص مما أدى لإصابة المستوطن بإصابة حرجة في الرقبة، ومن ثم لاذ المنفذون بالفرار.

وتابعت القناة العبرية أن قوات كبيرة من الجيش بمشاركة لواء كفير ووحدات خاصة ووحدات من الاحتياط تقوم بعمليات تمشيط للمنطقة وعمليات بحث عن منفذي العملية

وقالت القناة أن المستوطن الذي أصيب في الرقبة تمكن من الاتصال بزوجته بعد إصابته مباشرة ليبلغها بأن تستدعي الإسعاف، إلا أنه وصل إلى المستشفى بدون نبض.

ويشار إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يشن في هذه الأثناء عمليات دهم في معظم أحياء مدينة نابلس الغربية، حيث اقتحم شارع تل، ومنطقة المخفية، وقرية بيت وزن، وقامت قوات الاحتلال بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة.

#نابلس #مستوطن

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