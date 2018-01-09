كتائب الناصر صلاح الدين تبارك عملية نابلس

غزة / سما/

باركت كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين ، عملية اطلاق النار البطولية على مدخل البؤرة الاستيطانية "جفات جلعاد" غرب قرية "تل" جنوب نابلس في شمال الضفة الغربية , والتي أسفرت عن مقتل مستوطن، في تأكيد منها على تمسك الشعب الفلسطيني بخيار المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيونى وردع ممارساته اللانسانية بحق الفلسطينيين.

وأضافت الكتائب في بيان صدر عن مكتبها الاعلامى مساء اليوم الثلاثاء 09/01/2018م , بأن عملية نابلس هي الطريق الأنجع والوسيلة الأجدى والخيار المجمع عليه فلسطينياً من أجل مقارعة الإحتلال وقتاله حتى تحرير فلسطين المحتلة من بحرها الى نهرها وطرد المحتل الغاصب الى المنافي .