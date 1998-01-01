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الشعبية: سنطلب محاسبة الرئيس عباس على عدم تنفيذ قرارات المركزي

الثلاثاء 09 يناير 2018 10:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: سنطلب محاسبة الرئيس عباس على عدم تنفيذ قرارات المركزي



غزة / سما/

قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر شحادة، الثلاثاء، إنّ الجبهة ستطرح في الاجتماعات المقبلة للمجلس المركزي الأسبوع المقبل تساؤلاتٍ حول أسباب عدم تنفيذ قرارات المجلس الأخيرة، وستطالب بمحاسبة رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة على خلفية عدم تنفيذها.

وأضاف شحادة في تصريح صحفي مكتوب أن "الشعبية ستطرح تساؤلًا كذلك حول أسباب عدم عقد اجتماع منظمة التحرير عقب القرار الأمريكي الذي أعلن القدس المحتلة عاصمةً للكيان الإسرائيلي ومن يتحمل مسؤولية هذا".

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن أن المجلس المركزي سينعقد في دورته الـ28 بمقرّ الرئاسة في مدينة رام الله المحتلة يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وحسب الزعنون فإن المجلس المركزي "بصدد إجراء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة بكافة جوانبها والبحث في استراتيجية عمل وطنية لمواجهة التحدّيات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني".

#الشعبية #عباس #التنفيذية

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