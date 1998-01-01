القسام :عملية نابلس رد عملي بالنار لتذكير العدو بأن ما تخشونه قادم

غزة / سما/



اكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة ، أن عملية نابلس هي أول رد عملي بالنار لتذكير قادة العدو "بأن الضفة ستبقى خنجراً في خاصرتكم".

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر صفحته على تويتر مساء الثلاثاء :" عملية نابلس هي أول رد عملي بالنار لتذكير قادة العدو ومن وراءهم بأن ما تخشونه قادم وأن ضفة العياش والهنود ستبقى خنجراً في خاصرتكم".

يذكر أن مستوطن لقي مصرعه مساء الثلاثاء، في عملية إطلاق نار بطولية وقعت قرب مستوطنة محاذية لمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت القناة العاشرة العبرية أن أكثر من 20 رصاصة أطلقت على سيارة المستوطن قرب مغتصبة "حفات جلعاد"، وأنه وصل للمستشفى بدون أي نفس أو نبض أو أي أثر للحياة.

