جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

واشنطن : دحلان خطير كما حماس وممنوع من دخول امريكا منذ 2010

الثلاثاء 09 يناير 2018 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن : دحلان خطير كما حماس وممنوع من دخول امريكا منذ 2010



واشنطن -ميدل ايست افيرز -


كشفت مصادر غربية مطلعة عن ان الادارة الامريكية الحالية تتخذ موقفا متصلبا من القيادي الفلسطيني والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان معتبرة ان توجهاته تعارض الجهود الامريكية المبذولة في عملية السلام وحتى قبل اعلان الرئيس الاميركي ترامب بان القدس عاصمة لاسرائيل.


ونقل موقيع "ميدل ايست افيرز" عن تلك المصادر قولها ان نقاشات مطولة دارت في الادارة الامريكية لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني عباس وشارك فيها مبعوثا يالسلام للشرق الاوسط غرينبلانت وكوشنير والسفير الاميركي الى تل ابيب توماس فريدمان .


وتابعت "ان واشنطن تعتبر ان دحلان ساهم في انقاذ حماس واقنع القاهرة بالحوار معها فيما تبرز مواقفه الاخيرة كتحريضية ضد اتفاق اوسلو ويدعو للانسحاب منه واعلان دولة فلسطينية تحت الاحتلال ما يشكل تصعيدا ضد عملية السلام من وجهة نظر الادارة الحالية".


وقالت ان ادارة ترامب الحالية تتبنى وجهة نظر ادارة اوباما من دحلان حيث اتهمه وزير الخارجية السابق جون كيري في اجتماع الرباعية في العاصمة النمساوية "فينا" في عام 2010 بانه لا يقل خطورة عن حماس وترفض واشنطن منحه تاشيرة دخول الى اراضيها من ذلك التاريخ حتى الان .

#دحلان #حماس #عباس #واشنطن

أخبار ذات صلة

دحلان- ارشيف

دحلان: امريكا فشلت في ارهاب المجتمع الدولي اقتصاديا لينتصر الحق الفلسطيني

IMG-20170809-WA0004

حماس : قصف مواقع المقاومة تمادي وتجاوز خطير تتحمل إسرائيل تبعاته

الهيئة المستقلة : قرار حماس منع سفر المواطنين من غزة الا بتسوية الذمم المالية خطير ومخالف للقانون

فيديو.. دحلان: حماس تحكم الناس وإسرائيل تحكم حماس والناس

حماس تنفي التوقيع على أي تفاهمات مع دحلان

حماس : وصف صحيفة الرياض للحركة بـ"الارهاب" خطير يمس بسمعة الشعب والمقاومة

الأكثر قراءة اليوم

قامت بتقطيعه والقاء جثته في عدة أماكن.. تفاصيل صادمة عن جريمة قتل سيدة لزوجها في غزة

﻿سبحة الوليد بن طلال التي نسيها في موريتانيا وأبرق من الجو يطلبها

تفاصيل صادمة.. ارقام مفزعة لمتعاطي ومدمني المخدرات في فلسطين

نقابة موظفي غزة: إضراب شامل الخميس احتجاجا على رفض الحكومة صرف الرواتب

ضابط إسرائيلي: "ولاية سيناء" تعمل لمنع وصول أسلحة لحماس التي اصبحت "عدوا مريرا لها

كيف كاد كلينتون أن يتسبب في حرب نووية كبرى ؟

الأونروا: دفع بدل ايجار لـ 2000 أسرة نهاية الأسبوع والموافقة على بناء 300 منزل

الأخبار الرئيسية

المستوطن الذي قتل في عملية إطلاق النار جنوب نابلس

صور: الإعلان رسميا عن مقتل المستوطن الذي أصيب في عملية اطلاق النار قرب نابلس

عماد العلمي

اصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" بطلق ناري في الراس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي وحالته حرجة

حرب غزة -ارشيفية

سيناريو الاجتياح الإسرائيلي لغزة بالكامل وتفادي الكارثة الإنسانية وتسليمه للسلطة

قصف غزة -ارشيفية

تل ابيب: الظروف الحالية بالقطاع مشابهة لظروف الحرب الأخيرة ودعوة لتوظيف النظام المصري لـ"إغراء" حماس

داعش - سيناء - ارشيف

لماذا يفر التكفيريون من غزة للالتحاق بتنظيم داعش ؟

الاتصالات الفلسطينية