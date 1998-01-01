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الصحة تسير 39 شاحنة أدوية لغزة بقيمة 4 مليون $

الثلاثاء 09 يناير 2018 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تسير 39 شاحنة أدوية لغزة بقيمة 4 مليون $



غزة / سما /

سيرت وزراة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، قافلة أدوية ومستهلكات طبية ومواد مخبرية وحليب أطفال، من مستودعات الوزارة المركزية بنابلس، إلى مستودعاتها في قطاع غزة، وبتكلفة مالية وصلت الى 4 ملايين دولار.

وقال وزير الصحة جواد عواد في تصريح صحفي من مقر المستودعات المركزية بنابلس "" بناء على توجيهات السيد الرئيس محمود عباس، وتعليمات رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، تسير وزارة الصحة اليوم قافلة مكونة من 38 شاحنة، محملة بالأدوية، إضافة الى شاحنة مبردة، بقيمة مالية تصل الى 4 ملايين دولار".

وتابع وزير الصحة " تضم هذه الشحنة أدوية لعلاج مرضى السرطان، والهيموفيليا، والسكري، والأمراض الجلدية، والمسكنات والمضادات الحيوية، ومحاليل غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، ومواد خاصة بجراحة القلب والقسطرة، وخيوط جراحية لغرف العمليات، وأدوات ومواد خاصة بالأسنان، وجراحة الأعصاب، وعلاج مرضى العيون".

وأضاف الوزير عواد " كما تضم هذه الشحنة مواد مخبرية لإجراء الفحوصات الطبية، وفلاتر خاصة بغسيل الكلى، إضافة الى حليب للأطفال".

#الصحة #أدوية #غزة

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