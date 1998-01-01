الاحتلال يعتقل (19) مواطناً من الضّفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي (19) مواطناً من محافظات الضفة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال اعتقل أربعة مواطنين من مخيم العروب في الخليل، وهم: عمر محمد عاصي (26 عاماً)، أيمن القصاص (20 عاماً)، نسيم تيسير عبد الطيطي (18 عاماً)، وشقيقه يوسف (18 عاماً).

وكذلك اعتقل أربعة مواطنين من بلدة يعبد قضاء جنين، وهم: الأسير المحرر محمد عمارنة، ناصر حمارشة، أمجد الحج سعيد عطاطرة وراسم الكيلاني.

وأضاف نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين قصي أبو ريدة وأسيد شحادة من نابلس، وكل من: نصر نبيل أحمد برابرة (29 عاماً)، ولؤي أنور شكيب شديد (27 عاماً)، من نابلس، ورأفت عمر ذياب (23 عاماً)، وسامح عمر أبو زيد (19 عاماً) من سلفيت، وأسامة زكريا عليان ورامي الفقيه من القدس.

علاوة على اعتقال محمد لطفي دعامسة من مخيم عايدة في بيت لحم، وعلي عبد الرازق قاسم أبو عرة من طوباس، والطفل محمد سامر منصور (14 عاماً)، من رام الله.