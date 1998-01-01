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"اليوم" إجراء قرعة كأس فلسطين لأندية الضفة

الثلاثاء 09 يناير 2018 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليوم" إجراء قرعة كأس فلسطين لأندية الضفة



رام الله / سما /

تجرى اليوم الثلاثاء، بمقر اتحاد الكرة الفلسطيني، قرعة دور الـ32 من كأس فلسطين لأندية الضفة الغربية.

وكان اتحاد الكرة أجرى التصفيات التمهيدية لأندية الدرجات الثانية، حيث تأهل لدور الـ 32 فرق، مركز جنين، العيسوية، مراح رياح، جورة الشمعة، عين السلطان، المزرعة الشرقية، صور باهر، صوريف.

ومن المقرر أن يضاف إلى هذه الفرق، فرق دوري الوطنية موبايل للمحترفين، وفرق دوري الدرجة الأولى "احتراف جزئي" .

ويبسط أهلي الخليل سيطرته المطلقة على كأس فلسطين في الضفة الغربية، حيث تمكن الفريق من إحراز اللقب في السنوات الثلاث الأخيرة، على حساب مركز بلاطة وهلال القدس وشباب الخليل.

#كأس فلسطين #الضفة الغربية

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