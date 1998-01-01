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بشتاوي خارج حسابات شباب الخليل

الثلاثاء 09 يناير 2018 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشتاوي خارج حسابات شباب الخليل



رام الله / سما /

 أبلغ المدير الفني الأردني لشباب الخليل، رائد عساف، إدارة النادي، أمس الاثنين، بعدم حاجته لضم اللاعب، ليث بشتاوي، في المرحلة الحالية.

وقال عساف، إنه أبلغ إدارة الشباب، قبل مغادرته إلى الأردن، باحتياجات الفريق، تحضيرًا لمرحلة إياب الدوري، التي ستنطلق يوم 25 يناير الجاري.

وأضاف المدرب: "أريد لاعبين بحجم وقيمة محمود أبو وردة، الذي غادر صفوف الفريق، عائدا إلى مركز بلاطة. نسعى لضم لاعب يجيد دور صانع الألعاب، والهداف، في آن واحد، ولا نريد التعاقد مع لاعبين وفقط".

وأردف: "شباب الخليل بلاعبيه الشبان، وبكل الظروف التي واجهته، نجح في إنهاء مرحلة الذهاب في الصدارة، وهذا إنجاز يحسب للجميع، لذلك عند التعاقد، فنحن بحاجة لنجوم تشكل الإضافة المطلوبة للفريق، بعد الثقة التي اكتسبها اللاعبون الشبان، خلال الفترة السابقة، لأن الدوري في الإياب سيكون مختلفًا تمامًا، عما كان عليه الحال في الذهاب".

#بشتاوي #شباب الخليل

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