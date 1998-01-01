اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تُحذر من نية إسرائيلية للتصعيد ضد الصيادين

غزة / سما /

حذرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، من حملة إسرائيلية ضد الصيادين الفلسطينيين خاصة مع تصاعد عمليات إطلاق النار واستهدافهم واعتقالهم خلال عملهم، حيث رُصد اعتقال ستة صيادين من أمس.

وقالت اللجنة الشعبية في تصريح صحفي صدر عنها اليوم الثلاثاء " بناء على معطيات رسمية فإن البحرية الإسرائيلية اعتقلت صباح اليوم أربعة صيادين بعد محاصرة قاربين في بحر شمال قطاع غزة وهم أحمد الصعيدي ومؤمن النعمان وأكرم أبو فول ومحمد أبو جياب، وصادرت قاربيْن، بعد ساعات من اعتقال جهاد مراد ومصطفى مراد".

وأشارت اللجنة إلى هذه الاعتقالات تدلل على نية إسرائيلية للتصعيد بحقهم، مؤكداً أن الصيادين "يعانون من أجل الحصول على لقمة العيش في ظل الحصار المشدد".

وأشارت إلى ما يعانيه الصيادين من خطر حقيق عبر الملاحقة المستمرة من إطلاق نار وتكسير قوارب واحتجاز واعتقال وتحقيق وإهانة وضرب وتمزيق الشباك واتلاف المعدات.

وقالت " شهادات صيادين سابقين جرى اعتقالهم أنه لا يوجد أي مبرر لاعتقالهم خاصة أنهم ملتزمين بالمسافة المسموح الصيد بها" رغم مخالفتها للقانون والاتفاقيات.

وشددت على ضرورة وقف الاحتلال حربه على الصيادين من خلال تحرك حقوقي دولي، وتفعيل دور المؤسسات المهتمة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال التي تنتهك كل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت اللجنة أن" هذه الممارسات امتداداً للانتهاكات الجسيمة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تواصل قوات الاحتلال اقترافها بحق الفلسطينيين في إطار سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها بحقهم".