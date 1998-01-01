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اصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" بطلق ناري في الراس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي وحالته حرجة

الثلاثاء 09 يناير 2018 12:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" بطلق ناري في الراس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي وحالته حرجة



غزة / سما /

 أدخل عماد العلمي القيادي في حركة حماس وأحد أبرز مؤسسيها، إلى مستشفى الشفاء في غزة، واخضع لعملية جراحية.

وذكرت مصادر محلية ان العلمي اصيب بطلق ناري في الراس .

وقالفوزي برهوم الناطق باسم حماس ان العلمي اصيب بطلق ناري في الرأس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي وان حالته حرجة

ويعاني العلمي (62 عاما) من إصابة ببتر في القدم جراء قصف إسرائيلي لأحد الأبراج السكنية خلال حرب 2014.

وتولى العلمي العديد من المناصب الهامة داخل حركة حماس. وكان متواجدا في سوريا قبل أن يعود لقطاع غزة مسقط رأسه عام 2012.

من هو عماد العلمي ؟

عماد خالد نامق العلمي وُلد في مدينة غزة في 16 فبراير 1956، وتلقى تعليمه الأساسي في مدارس القطاع، بينما تربى دعويًا ودينيًا على يد الشيخ المؤسس أحمد ياسين، وفق حماس.

والتحق العلمي بصفوف حركة حماس في سن مبكرة، وكان من الناشطين في العمل الإعلامي للحركة منذ تأسيسيها.

حصل العلمي على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية، ومتزوج وله ستة من الأبناء.

اعتقل بين عامي 1988 و1990م بتهمة التنظيم والتحريض من خلال اللجنة الإعلامية لحركة حماس، وأبعدته قوات الاحتلال من قطاع غزة عام 1994.

واصل العلمي نشاطه في إطار حركة "حماس" وتنقل بين عدة دول عربية، وكان له دور كبير وفعال في دعم القضية الفلسطينية والانتفاضة في مراحلها كافة.

عمل العلمي ممثلًا لحركة حماس في إيران، ثم غادر إلى سوريا، وفي عام 2012 عاد إلى غزة واستقر فيها.

انتخبته حركة حماس نائبًا لإسماعيل هنية رئيس الحركة في قطاع غزة عام 2013، وفي مايو 2017 اعتذر عن خوض الانتخابات الداخلية لحماس لظروف صحية.

أصيب "العلمي " خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة صيف 2014 وبترت قدمه.

#العلمي #اصابة #حماس

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