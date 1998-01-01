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الأسرى للدراسات: إدارة السجون تسمح صورياً بادخال ملابس الأسرى كل ثلاثة شهور

الثلاثاء 09 يناير 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أفاد مركز الأسرى للدراسات اليوم الثلاثاء ان الأسرى يشتكون من تعامل إدارة مصلحة السجون في إدخال الملابس التى تسمح به صورياً كل ثلاثة شهور ، مضيفاً أن الأهالى يحضرون الملابس ويتم إعادة غالبيتها تحت حجة النوع،أو اللون،أو لوجود قطع أو سحابات معدنية .

وقال مدير المركز د. رأفت حمدونة أن إدارة السجون تتلاعب في اتفاقياتها مع الأسرى ، وتلتف بهدف حرمانهم من حقوقهم الأساسية والانسانية ، وأن حجج عدم ادخال الملابس بشكل منتظم غير مقنع ، ويؤثر على حياة الأسرى خاصة في ظل البرد الشديد في فصل الشتاء ، ولوجود أعداد كبيرة من الأسرى الجدد نتيجة الاعتقالات العشوائية ،التى تضطرهم لتوزيع ممتلكاتهم على بعضهم البعض لتغطية النقص الشديد .

#الأسرى للدراسات #الملابس

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