الأسرى للدراسات: إدارة السجون تسمح صورياً بادخال ملابس الأسرى كل ثلاثة شهور

غزة / سما /

أفاد مركز الأسرى للدراسات اليوم الثلاثاء ان الأسرى يشتكون من تعامل إدارة مصلحة السجون في إدخال الملابس التى تسمح به صورياً كل ثلاثة شهور ، مضيفاً أن الأهالى يحضرون الملابس ويتم إعادة غالبيتها تحت حجة النوع،أو اللون،أو لوجود قطع أو سحابات معدنية .

وقال مدير المركز د. رأفت حمدونة أن إدارة السجون تتلاعب في اتفاقياتها مع الأسرى ، وتلتف بهدف حرمانهم من حقوقهم الأساسية والانسانية ، وأن حجج عدم ادخال الملابس بشكل منتظم غير مقنع ، ويؤثر على حياة الأسرى خاصة في ظل البرد الشديد في فصل الشتاء ، ولوجود أعداد كبيرة من الأسرى الجدد نتيجة الاعتقالات العشوائية ،التى تضطرهم لتوزيع ممتلكاتهم على بعضهم البعض لتغطية النقص الشديد .