رئيس بلدية غزة يطلع مدير " أوتشا " على الأوضاع في المدينة

غزة / سما /

أطلع رئيس بلدية غزة م . نزار حجازي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا " نويل تسيكوراس على الأوضاع في المدينة والجهود التي تبذلها البلدية لتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأوضاع الراهنة .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية حضره إلى جانب م . حجازي، رئيس لجنة الطوارئ في البلدية م . عبد الرحيم أبو القمبز، ومدير عام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات م . هويدي أبو هويدي، ومدير وحدة التعاون الدولي محمد الحلبي، فيما حضر إلى جانب تسيكوراس، مسؤول الشؤون الإنسانية في مكتب " أوتشا " بغزة حمادة البياري .

وقدم رئيس البلدية للمسؤول الأممي شرحاً عن ابرز التحديات التي تواجه عمل البلدية في ظل الأوضاع الراهنة التي يعيشها قطاع غزة، ومشكلة انقطاع التيار الكهربائي وأثرها السلبي على قطاعات البلدية الخدماتية المختلفة، ودور الحصار في إعاقة تنفيذ مشاريع جديدة وسبل تحسين خدمات النظافة والبيئة والبينة التحتية .

وأوضح أن بلدية غزة تعمل في ظل ظروف استثنائية يعيشها قطاع غزة وتبذل جهودا كبيرة للحفاظ على استمرار تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتعمل كذلك في ظل المنخفضات الجوية لتصريف مياه الأمطار وفتح الطرق ومنع الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين وممتلكاتهم .

كما أطلع رئيس البلدية المسؤول الأممي على عمل وحدة المعلومات والشكاوي في البلدية ودورها في تسهيل وتنظيم عملية استقبال كافة شكاوي المواطنين وتحويلها لإدارات البلدية المختلفة ومتابعتها وإفادة المواطنين بالردود عليها .

بدوره أشاد " تسيكوراس " بعمل بلدية غزة وجهودها في خدمة المواطنين وعملها في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يعيشها قطاع غزة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون بين البلدية ومكتب " أوتشا " بما يحسن الواقع الإنساني والخدماتي للمواطنين في المدينة .

وبحث الطرفان سبل الاستفادة من تجربة بلدية غزة في استحداث وحدة المعلومات والشكاوي ومركز الاتصال وسبل نقلها لمؤسسات وبلديات أخرى وكذلك الاستفادة من المعلومات والشكاوي التي ترد من المواطنين .

وناقشا سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا " في مجالات مختلفة وسبل تنسيق وتعزيز التواصل لاسيما في ظل حالات الطوارئ والمنخفضات الجوية .