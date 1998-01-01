أكملي إطلالتك بحقيبة الظهر كنجمات هوليوود

وكالات / سما /

الحقائب جزء مهم من إطلالتك فهي ليست مكملًا للإطلالة، بل من الممكن أن تحدد المظهر النهائي بأكمله، فمثلا يمكنك أن ترتدي حقيبة تجعل إطلالتك رسمية أكثر من غيرها، وأخرى تعطيكِ إطلالة بوهيمية، وغيرها تعطيكِ مظهرًا رياضيًا وهكذا.



ومن الحقائب التي بدأت تنتشر في الفترة الأخيرة حقائب الظهر، حيث لم تعد تقتصر على الحقائب الرياضية الكبيرة، بل أصبحت متنوعة من حيث الأشكال والأحجام.

وتظن كثيرات أن هذه الحقيبة تجعلهن يبدون بشكل صبياني أو أقل أناقة، لكن هذا غير صحيح، حيث تتألق الكثيرات من نجمات هوليوود من ممثلات وعارضات.