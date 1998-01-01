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"روّاد" توزّع كفالات للأيتام بدعم من محسنين في الأردن

الثلاثاء 09 يناير 2018 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شرعت جمعية روّاد للتنمية المجتمعية صباح اليوم الأحد بتوزيع العشرات من كفالات الأيتام المكفولين لدى الجمعية، وذلك بدعم كريم من أهل الخير والعطاء في دولة الأردن الشقيقة.

من جهته أوضح مدير الجمعية م. محمد أبو سيدو بأن المشروع يأتي تماشياً مع سياسة مشروع توزيع الكفالات للأطفال المكفولين لدى الجمعية، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بهذه الفئة وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني مشيراً الى الظروف المعيشية الصعبة التي وصل اليها قطاع غزة جراء استمرار الحصار.

كما ودعا "أبو سيدو" كافة الجهات والمؤسسات الخيرية المعنية وفاعلين الخير والإحسان من كافة الدول العربية والإسلامية الى الوقوف الى جانب الأسر المستورة في غزة وتقديم المعونات العاجلة وذلك لتردي الأوضاع التي وصل اليها سكان القطاع، موجهاً شكره الى كل من يقدم ويدعم الشعب الفلسطيني وخاصة أهل الخير والإحسان في الأردن.

#روّاد

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