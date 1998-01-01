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وزارة العمل "السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل داخل الخط الأخضر"

الثلاثاء 09 يناير 2018 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

عقدت وحدة تنظيم التشغيل الخارجي ورشة عمل حول "السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل داخل الخط الأخضر"، بهدف تحسين شروط وظروف عمل العمال الفلسطينيين في الداخل.

جرى ذلك، بمقر الوزارة، وبحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، وعبد الكريم مرداوي رئيس الوحدة، والمحامية غدير نقولا من جمعية "عنوان العامل"، وأعضاء اللجنة الفنية المتخصصة بمتابعة ملف قضايا العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، ومنسقي الارتباط والمحاسبين في المحافظات الشمالية والوسطى والجنوبية بالضفة الغربية، في مقر الوزارة.

وقال سلامة أن العمل جارٍ لمأسسة وحدة تنظيم التشغيل الخارجي بهدف متابعة قضايا العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر في الجوانب الإنسانية والحقوقية والمالية، مشيرا إلى أن العلاقة مع الجانب الإسرائيلي تأخذ منحى فني يتعلق بمتابعة وحل قضايا العمال الفلسطينيين في الداخل، وما يرتبط بذلك من قضايا إصدار التصاريح والحركة عبر الحواجز والمعابر والسلامة الصحة المهنية في ورش العمل، ما يؤكد على ضرورة وأهمية رصد حوادث العمل وحالات الوفاة في صفوف عمالنا وما يترتب على ذلك من متابعة لمعرفة ملابسات هذه الحوادث والعمل على علاجها وتحصيل الحقوق المترتبة عليها من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية.

من جهته، تحدث مرداوي عن إخفاق المؤسسات الإسرائيلية في حماية حق العامل الفلسطيني في العمل بأمان كما في تعويضه عن الضرر الناجم عن إصابات العمل وحالات الوفاة وبشكل خاص في قطاع البناء، حيث تحتل إسرائيل المرتبة الثالثة بين الدول الغربية في حصيلة حوادث العمل.

وشرحت نقولا، خلال الورشة، واقع العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، من خلال عرض معطيات التقرير الأخير لمؤسسة التأمين الوطني ومديرية السلامة في العمل الإسرائيلية 2012-2016، لحوادث العمل وحالات الوفاة في صفوف العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر. 

#وزارة العمل #الخط الاخضر

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