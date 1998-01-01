أحمد السقا يعتدي بالضرب على أحمد فهمي!

عالم الفن

فاجأ الفنان أحمد السقا جمهوره بمقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يظهر فيه بصحبة أحمد فهمي، وهما يرتديان الملابس نفسها.

وكشف السقا لمتابعيه أنه يتواجد بصحبة شقيقه وأحمد فهمي للمبيت معاً في هذه الليلة، مؤكداً أنهما يرتديان الملابس ذاتها من أجل أمر يقومان به معاً، دون أن يكشف عن هويته، مطالباً الجمهور بعدم السخرية منهما.

وأوضح السقا أن فهمي خرج في العديد من البرامج ليتحدث عنه، مشيراً إلى كونه لا يكبره كثيراً في العمر، لكنه يشكره على تقديره واحترامه له.

كما شدد السقا على كون فهمي يدعي أنه يستطيع فعل كل ما يقوم به السقا، لذلك رغب في أن يريه أمراً ما، ليشرع بعدها في ضربه بعد أن أسقطه على الأرض، الأمر الذي أدخل فهمي في نوبة ضحك.

وأكد السقا أنه قام بهذا الأمر حتى يكون زميله أحمد فهمي صادقاً حينما يطل بالبرامج، ويقول إن أحمد السقا يقوم بضربه، ثم نهض الثنائي وأوضح السقا أن هذه فقرة قام بعرضها للجمهور، مشدداً على كون فهمي بمثابة أخ حقيقي له.