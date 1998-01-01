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وفاة مغنية عالمية بعد صراع مع السرطان

الثلاثاء 09 يناير 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مغنية عالمية بعد صراع مع السرطان



وكالات / سما /

توفيت المغنية الفرنسية الشهيرة فرانس غال الأحد، عن سبعين عاماً بعد صراع مع مرض السرطان استمر عامين.

وقالت المتحدثة جنفياف سلامة في بيان: "ثمة كلمات نأبى التلفظ بها يوماً. لقد انضمت فرانس غال إلى الجنة البيضاء في السابع من كانون الثاني (يناير) بعد تحديها منذ عامين بصمت وشموخ مضاعفات إصابتها بالسرطان".

وبعد إعلان النبأ توالت عبارات التقدير لفنها والأسى لرحيلها. وقال الرئيس إيمانويل ماكرون على حسابه على تويتر: "تركت أغاني يرددها كل الفرنسيين ومثالا على حياة كرست للآخرين".

وكانت المغنية الفرنسية قبعت في المستشفى الأميركي في نويي قرب باريس منذ منتصف الشهر الفائت لإصابتها بالتهاب حاد.

وكانت المغنية صاحبة الشعبية الواسعة في فرنسا والعالم اشتهرت في الستينات والسبعينيات بمجموعة كبيرة من الاغنيات الناجحة مثل il jouait du piano debout و poupée de cire poupée de son، كذلك تعاونت مع المغني والمؤلف الموسيقي الفرنسي ميشيل بيرجيه الذي تزوجته في ما بعد وأنجبت منه.

ثم اعتزلت الراحلة صاحبة الصوت الهادئ الساحة الفنية في التسعينيات عقب وفاة زوجها وابنتها بولين.

#السرطان #وفاة

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