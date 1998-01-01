4 أسرار يتمنى الرجل لو يستطيع البوح لزوجته بها!

إن الرجل بطبيعته، لا يبوح دائما بالأمور التي تزعجه، علما بأنه يتمنى لو زوجته تعلم ببعض الأسرار التي لا يفصح عنها، إكتشفي فيما يلي ما هي أسرار الرجل لتجنب المشاكل والخلافات في الحياة الزوجية:

- ليس رجلا مثاليا: على رغم أن الرجل يحب أن يكون الزوج والأب المثالي، إلّا أنّه يشعر بالتوتر والضغوط إن كانت زوجته تتوقّع منه الكثير، أي أكثر من طاقته، لذا ننصحك بتقدير جهود زوجك بدلا من التركيز على الأخطاء الصغيرة التي يرتكبها، فما من إنسان مثالي.

- هو حساس وعاطفي أيضا: يعتقد بعض الرجال أن التعبير عن المشاعر يفقدهم من رجولتهم، لذا يميلون إلى إخفائها، ولكنّ الرجل يتمنّى في قرارة نفسه لو تدرك زوجته أنّه هو أيضا حسّاس وعاطفي حتّى لو لم يكشف عن هذا الجانب الخفي من شخصيته.

- مجاملاته صادقة، تقبليها: تميل المرأة إلى رفض المجاملات التي يقولها الزوج أو ترد عليها بطريقة سلبية، مثلا عندما يقول الزوج لزوجته أنها جميلة وترد عليه قائلة: لماذا تجاملني؟ ماذا فعلت؟ ما الخطأ الذي إرتكبته هذه المرّة؟، لهذا السبب يتمنّى الرجل لو تتقبّل المرأة مجاملاته الصادقة، من دون أن تفتعل المشاكل.

- هو أيضاً يحتاج إلى الدعم العاطفي: ليست المرأة وحدها التي تحتاج إلى الدعم العاطفي، إنّما الرجل أيضا، يتمنّى لو تدرك زوجته كم هو محتاج لعاطفتها وحنانها، فهو يخبئ وراء رجولته وقوته، طفلا يحتاج إلى الشعور بالأمان مع المرأة التي يحبّها.