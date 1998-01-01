جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. هو وهي

4 أسرار يتمنى الرجل لو يستطيع البوح لزوجته بها!

الثلاثاء 09 يناير 2018 11:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 أسرار يتمنى الرجل لو يستطيع البوح لزوجته بها!



وكالات / سما /

إن الرجل بطبيعته، لا يبوح دائما بالأمور التي تزعجه، علما بأنه يتمنى لو زوجته تعلم ببعض الأسرار التي لا يفصح عنها، إكتشفي فيما يلي ما هي أسرار الرجل لتجنب المشاكل والخلافات في الحياة الزوجية:

- ليس رجلا مثاليا: على رغم أن الرجل يحب أن يكون الزوج والأب المثالي، إلّا أنّه يشعر بالتوتر والضغوط إن كانت زوجته تتوقّع منه الكثير، أي أكثر من طاقته، لذا ننصحك بتقدير جهود زوجك بدلا من التركيز على الأخطاء الصغيرة التي يرتكبها، فما من إنسان مثالي.

- هو حساس وعاطفي أيضا: يعتقد بعض الرجال أن التعبير عن المشاعر يفقدهم من رجولتهم، لذا يميلون إلى إخفائها، ولكنّ الرجل يتمنّى في قرارة نفسه لو تدرك زوجته أنّه هو أيضا حسّاس وعاطفي حتّى لو لم يكشف عن هذا الجانب الخفي من شخصيته.

- مجاملاته صادقة، تقبليها: تميل المرأة إلى رفض المجاملات التي يقولها الزوج أو ترد عليها بطريقة سلبية، مثلا عندما يقول الزوج لزوجته أنها جميلة وترد عليه قائلة: لماذا تجاملني؟ ماذا فعلت؟ ما الخطأ الذي إرتكبته هذه المرّة؟، لهذا السبب يتمنّى الرجل لو تتقبّل المرأة مجاملاته الصادقة، من دون أن تفتعل المشاكل.

- هو أيضاً يحتاج إلى الدعم العاطفي: ليست المرأة وحدها التي تحتاج إلى الدعم العاطفي، إنّما الرجل أيضا، يتمنّى لو تدرك زوجته كم هو محتاج لعاطفتها وحنانها، فهو يخبئ وراء رجولته وقوته، طفلا يحتاج إلى الشعور بالأمان مع المرأة التي يحبّها.

 
#الرجل #اسرار

أخبار ذات صلة

2017-636263518082713878-271_608x403

هذه الاشياء لا يكشفها الرجل لزوجته !

2017-636325251904104155-410_608x403

أشياء يكره الرجل حدوثها لزوجته !

عطور (2)

هذه الروائح لا يستطيع الرجل مقاومتها

2017-636327764040894743-89_608x403

خططك العائلية لا يجب البوح بها للأصدقاء بعد الزواج

5 أسرار للنجاح العاطفي

4 أسرار عن العلاقة الحميمة لن تبوح بها المرأة للرجل

الأكثر قراءة اليوم

قامت بتقطيعه والقاء جثته في عدة أماكن.. تفاصيل صادمة عن جريمة قتل سيدة لزوجها في غزة

هارتس: إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لمنع نشوب حرب مع غزة ولا بديل عن حماس

﻿سبحة الوليد بن طلال التي نسيها في موريتانيا وأبرق من الجو يطلبها

تفاصيل صادمة.. ارقام مفزعة لمتعاطي ومدمني المخدرات في فلسطين

يائير نتنياهو يفضح والده رئيس الوزراء بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

نقابة موظفي غزة: إضراب شامل الخميس احتجاجا على رفض الحكومة صرف الرواتب

كيف كاد كلينتون أن يتسبب في حرب نووية كبرى ؟

الأخبار الرئيسية

صور: إصابة مستوطن في عملية إطلاق نار في نابلس

دحلان - ارشيف

واشنطن : دحلان خطير كما حماس وممنوع من دخول امريكا منذ 2010

عماد العلمي

اصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" بطلق ناري في الراس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي وحالته حرجة

حرب غزة -ارشيفية

سيناريو الاجتياح الإسرائيلي لغزة بالكامل وتفادي الكارثة الإنسانية وتسليمه للسلطة

قصف غزة -ارشيفية

تل ابيب: الظروف الحالية بالقطاع مشابهة لظروف الحرب الأخيرة ودعوة لتوظيف النظام المصري لـ"إغراء" حماس

الاتصالات الفلسطينية