8 كذبات عن النساء في الأفلام ينخدع بها الرجال!

كثيراً ما ينخدع الرجل بما يراه في الأفلام عن النساء، ويظن أن ما يراه هو ما يحدث في الواقع أو هو انعكاس لحقيقة المرأة وحياتها الخاصة اليومية، ولا يدرك أن ما يراه هو مجرد فيلم ونجمة ترغب في أن تظهر رائعة في كل الأوقات.

فنجمات السينما دائماً ما سيرغبن في الظهور بالمظهر المتألق في كل الأوقات، حتى في أوقات المرض والنوم والمطاردات، وهو ما يجذب أنظار الرجال إليهن منتظرين أن يجدوا هذا الأمر في الواقع، وهو ما يسبب لهم الصدمة في معظم الأحيان؛ لأن الحياة ليست فيلماً سينمائياً.

1- زوجتك سترتدي الكعب طوال الوقت:

فليس من المنطقي أن ترى زوجتك أو أى امرأه تتجول طوال النهار، وفي أوقات مرتدية الأحذية ذات الكعوب العالية، فهو أمر ليس منطقياً وليس صحياً بالمرة، ولكن هذا ما تصوره لك نجمات الأفلام عندما يظهرن بكل مشاهد الفيلم مرتديات الأحذية ذات الكعوب العالية.

2- زوجتك ستبدو مثيرة طوال الوقت:

تتميز نجمات الأفلام بجاذبيتهن العالية نتيجة الأضواء ومساحيق التجميل التي يعكف خبراء على تنفيذها ووضعها على وجوههن، كما أن الأمر لا يخلو من بعض عمليات التجميل أو الخدع في التصوير والتعديل الفوتوغرافي، كما أن النجمات يتعمدن الظهور في كل المواقف بمظهر مثير؛ حتى في أحلك الظروف، وفي المشاهد العنيفة والقاسية ومشاهد الهروب والقتل والحزن والمرض، في كل تلك المواقف التي تتأثر بها المرأة وتمحى مساحيق التجميل بها، تجد أن نجمات السينما يحتفظن بجمالهن وإثارتهن، وكأنهم مصنوعات من البلاستيك.

3- الإنجاب لن يؤثر على رشاقتها:

فالواقع يقول إن الإنجاب من أكثر العمليات الطبيعية التي تؤثر بصورة مباشرة على جسد المرأة، فهي تغير شكلها الفيزيائي بصورة لا تتحكم بها، واستعادة رشاقتها مرة أخرى يتطلب مجهوداً شاقاً وعناية طبية، وهو ما تنفيه نجمات السينما في قيامهن بأدوار الأمهات، فالنجمة بمجرد تغير المشهد وخروجها من غرفة الولادة تستعيد رشاقتها بطريقة سحرية لا يدركها أحد، وهو ما ينتظره بعض الرجال من زوجاتهن، ولكن الواقع يصدمهم بحقيقته.

4- زوجتك ستتناول كل أنواع الطعام ولن تتأثر:

تظهر نجمات السينما، وهن يتناولن كل أنواع الأطعمة، خاصة التي تحتوي على سعرات حرارية تحتاج لأيام من أجل حرقها، ورغم ذلك يتمتعن برشاقة مبالغ فيها، ولكن ما لا يدركه الرجل أن ما تقوم به الفنانة هو ليس أسلوب حياتها اليومي، ولكنه أسلوب حياة الشخصية التي تقوم بلعب دورها في هذا الفيلم، والذي تقوم بتصوير عدد من المشاهد، وهي تتناول تلك المأكولات، ولكن البعض يعتقد أن هذا هو أسلوب الحياة الطبيعي الذي لن يؤثر على رشاقة زوجته.

5- المرأة ليس لديها التزامات:

هل متاح أن نخرج سويا بعد العمل؟، يعتقد الكثيرون أن الإجابة الطبيعية يجب أن تكون نعم، في حالة أن هناك توافقاً بين الشخصين، ولكن هذه فكرة خاطئة صورتها أفلام السينما ونجمات الأفلام بأنهن دائماً يخرجن مع صديقاتهن أو زملائهن عقب انتهاء الدوام، وهو أمر غير واقعي، فلكل امرأة مسئوليات بمنزلها ومسئوليات اجتماعية ستعيقها في كثير من الأوقات عن تلبية طلب الخروج معها.

6- مديرة عملك ستكون قاسية:

لو صادف الأمر أن رئيستك في العمل سيدة، ستبدأ على الفور في استحضار صور النساء اللاتي ظهرن في مناصب في بعض الأفلام، وستجد أنهن دائما قاسيات القلوب عديمات الرحمة لا يقبلن الأعذار، ولكن في الواقع شخصية المرأة تختلف من امرأة لأخرى، فلا يمكن أن تكون كل النساء ذات طبع واحد، فلا تجعل شخصية المديرة في الأفلام تفسد علاقتك مع مديرتك في العمل.

7- أغنية رومانسيه وستنتهي مشاكل زوجتك:

في كثر من الأفلام تظهر بطلة العمل وهي مستاءة من تصرف حبيبها ولكن بمجرد أغنية رومانسية وبعض الورود تنصلح كل الأمور، ولكن في الواقع هذه الأمور قد لا تكون كافية لحل مشكلتك مع زوجتك، وقد يحتاج الأمر المزيد من المجهود لإقناعها ومصالحتها، فلا تعتمد على الأفلام في تلك الحالة.

8- النساء وحرب الوسادات:

تظهر النساء والفتيات بالتحديد في الأفلام، وهن يستمتعن بأوقاتهن بطرق مختلفة أبرزها حرب الوسادات، التي يتجمعن فيها ويحملن الوسادات، ويبدأن بضرب بعضهن بصورة مفرطة كوميدية تنتهي يتطاير حشو الوسادات واستمتاع الجميع، ولكن في الواقع الحقيقي تلك المشاجرات الطريقة لا تحدث، فكل واحدة تتذكر حجم الخسائر والدمار الذي ستخلفه تلك الوسادات فيتراجعن؛ خوفاً من تحمل مجهود إزالة أثار هذا الدمار.