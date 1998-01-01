جبهة التحرير تشارك بمسيرة يوم الشهيد الفلسطيني في البرج الشمالي

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شاركت جبهة التحرير الفلسطينية بمسيرة يوم الشهيد الفلسطيني التي دعت لها منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في مخيم برج الشمالي بصور ، وكان في مقدمة الحضور عضو المكتب السياسي عباس الجمعة وقيادة وكوادر واعضاء الجبهة ، اضافة لشبيبة التحرير الفلسطينية حيث رفعت اعلام ورايات الجبهة .

واكد عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية في ديث صخفي ، ان الوفاء لشهداء شعبنا يتطلب مشاركة فعالة بهذا اليوم الذي يشكل نقطة تحول في مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة ، حيث ان الوفاء الى تضحيات الشهداء التي تعانقت ارواحهم الطاهرة مع شهداء فلسطين لتنبت انتصارات تضيئ لنا الطريق نحو الفجرالمشرق في تاريخ امتنا

واضاف الجمعة ان الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه يستذكر الشهداء الذين ارتقوا إلى العلا في كافة مراحل الثورة الفلسطينية ومسيرة النضال الوطني الطويل من كافة الفصائل وفي جميع المواقع داخل الوطن وخارجه وفي السجون وعلى الحدود وشهداء الأرقام الذين ما زال الاحتلال يحتجز جثامينهم

وشدد الجمعة أن تحقيق الأهداف الوطنية، والتمسك بالثوابت، وبناء المؤسسات الوطنية الضامنة لمستقبل أبناء الشهداء وذويهم، وجعل مبدأ احترام الشهداء وعائلاتهم جزءا لا يتجزأ من الثقافة الوطنية، والسلوك الأخلاقي الإنساني، والإصرار على إنجاز تحرير الارض والانسان، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، فالشهداء هم أكرم منا جميعا الذين رسموا لنا الطريق وأناروا لنا درب النضال .

ورأى الجمعة ان ارض فلسطين جبلت بالدماء الشهداء الفلسطينيين والعرب الذين ضحوا بحياتهم من أجل حريتهم وحرية فلسطين ، وهذا اليوم يعطينا حافز للمضي قدما في طريق النضال والثورة على مبادئ الشهداء القادة العظام الرئيس الرمز الشهيد ياسر عرفات وحكيم الثوره جورج حبش وفارس فلسطين ابو العباس وابو علي مصطفى والشيخ احمد ياسين وفتحي الشقاقي وطلعت يعقوب وامير الشهداء ابو جهاد الوزير وابو احمد حلب وسمير غوشه وعبد الرحيم احمد وزهير محسن وسعيد اليوسف وابو العز وحفظي قاسم وابو العمرين وعمر القاسم وجهاد جبريل .

ولفت ان يوم الشهيد الفلسطيني هو يوم الشهيد العربي، هو يوم الرئيس الخالد جمال عبد الناصر واحمد بن بيله وعمر المختار وقادة المقاومة الوطنية والاسلامية اللبنانية سيد الشهداء عباس الموسوي والقائد جورج حاوي وقائد الانتصارين عماد مغنية وعروسة الجنوب سناء محيدلي ومعروف سعد وكمال جنبلاط ومحمد سعد وغيرهم من القادة ،المؤمنين بوحدة الهدف والمصير الذين عبدوا الطريق بالتضحيات وتعانقت ارواحهم الطاهرة مع شهداء فلسطين لتنبت انتصارات تضيئ لنا الطريق نحو الفجرالمشرق في تاريخ امتنا .

وقال أن الشعب الفلسطيني يتطلع بهذه المناسبة لمواجهة المخاطر المحدقة والمشاريع الامبريالية والصهيونية والرجعية التي تستهدف القضية الفلسطينية ، مشددا على تحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز ملف المصالحة، لأنها تمثل الوفاء لدماء الشهداء.