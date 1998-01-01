العلاقات الدولية: تهديدات ترامب بقطع المساعدات عن الأونروا يتجاوز البعد المالي لصالح الرؤية الإسرائيلية

رام الله / سما /

قال "مجلس العلاقات الدولية – فلسطين" إن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع مساعدات أمريكا للأونروا يتجاوز البعد المالي لصالح الرؤية الإسرائيلية.

وحذر المجلس في بيان صدر عنه اليوم الثلاثاء من شطب أخطر ملفات الصراع تباعاً كملف القدس واللاجئين وبذلك تصفية القضية الفلسطينية وإنجاز صفقة القرن.

وأشار المجلس بأن تهديدات ترامب تنسجم مع دعوات رئيس وزراء دولة الاحتلال التي دعا فيها إلى إنهاء عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين لأنها تعمل على تأبيد قضية اللاجئين وحقهم في العودة الى فلسطين.

ودعا المجلس في بيانه المجتمع الدولي والعربي إلى العمل للحد من خطورة الخطوات الأمريكية المتتابعة والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية مما ينذر بكارثة في المنطقة تصيب الجميع.