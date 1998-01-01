منعاً للتحرش في المغرب.. حافلات "وردية" خاصة للنساء

غرائب و عجائب

خصصت المغرب حافلات «وردية اللون» للنساء فقط، وذلك للتقليل من ظاهرة التحرش داخل وسائل النقل العامة.

وجاءت فكرة الحافلات التي تزينت باللون «الوردي»، من نماذج مماثلة في دول متقدمة، وفقاً لما أعلنت عنه جماعة الرباط في بيان لها.

وأوضحت الجماعة، أن تخصيص الحافلات «الوردية» مستوحى من تجربة طوكيو عاصمة اليابان في مجال الاهتمام بالمرأة، بعد أن قررت تخصيص عربات خاصة للنساء فقط في «مترو الأنفاق» بأوقات الذروة، لتفادي التحرش بهن.

ومن جانبه قال عمدة مدينة الرباط، محمد صديقي، إن نشر الحافلات الخاصة بالنساء يهدف إلي الحدّ من مظاهر العنف والتحرش ضد المرأة في وسائل المواصلات، بحسب «العربية».

وأوضح صديقي، أن الفكرة لم تلقَ ترحيباً من كل المغاربة الذين انقسموا بين مؤيدين ورافضين، حيث اعتبر الرافضون لها أن هذه الحافلات تعمل علي تمييز بين الجنسين ويمهد فيما بعد للفصل بين الرجل والمرأة، بينما استند المؤيدون إلي إيجابية الفكرة التي من شأنها حماية النساء من التحرش في وسائل النقل العامة.