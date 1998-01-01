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فيديو.. سيارة قابلة للطي!

الثلاثاء 09 يناير 2018 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. سيارة قابلة للطي!



وكالات / سما /

 استطاع الخبراء اليابانيون تصنيع العديد من الروبوتات التي يمكنها أن تغير شكلها، ومؤخرا تم الكشف عن سيارة صغيرة تستطيع تغيير شكلها أيضا.

ذكرت مجلة "ووندرفول إنجينيرنغ" الأمريكية أن الخبراء اليابانيون طورا سيارة يمكن أن تغير شكلها بتصميمات مختلفة، مشيرة إلى أنها ستحصل على تصريح بالسير على الطرق العامة قريبا.

ولفتت المجلة إلى أن السيارة يطلق عليها "الأرض — 1"، مشيرة إلى أن الشركة المصنعة حصلت على طلبات لشراء السيارة في اليابان وعدد من الدول الأخرى.

ونشر موقع "بيزنيس إنسيدر" الأمريكي مقطع فيديو للسيارة أثناء إعادة تغيير شكلها، مشيرا إلى أن هذه الميزة تجعل العثور على مكان لركن السيارة أكثر سهولة في الشوارع المزدحمة.

ولفت الموقع إلى أنه يمكن تغيير شكل السيارة بعدة طرق بالشكل الذي يوافق حاجة قائدها وطبيعة المنطقة التي يسير فيها.

#سيارة #الطي

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