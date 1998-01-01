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أبل تصدر تحديثا لـ"الثغرة القاتلة"

الثلاثاء 09 يناير 2018 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبل تصدر تحديثا لـ"الثغرة القاتلة"



وكالات / سما /

أعلنت شركة أبل إصدار نسخة محدثة من برنامج نظامها التشغيلي لإصلاح ثغرة كبرى أثرت على رقائق كل أجهزة الكمبيوتر تقريبا التي صنعت في العقد الأخير.

وكانت شركة غوغل وباحثون أمنيون آخرون، كشفوا الأسبوع الماضي عن ثغرتين كبيرتين في الرقائق إحداها تسمى (ميلتداون) وتؤثر فقط على رقائق شركة إنتل والأخرى تسمى (سبكتر) التي جعلت أجهزة الحاسوب عرضة لاختراق المتسللين الإلكترونيين.

وحسب رويترز، قالت أبل على موقعها الإلكتروني "من أجل حماية عملائنا، لاتكشف أبل أو تناقش أو تؤكد أي مسائل متعلقة بالأمن إلى أن يتم إجراء تحقيق وإصلاح الثغرة".

كما أصدر عملاق التكنولوجيا تحديثات لبرامج أجهزة ماك وتلفزيون أبل وساعة أبل التي تنتجها.

وكانت أبل صانعة أجهزة آيفون أعلنت يوم الخميس أنها بصدد إصدار برنامج لإصلاح متفصح الإنترنت سفاري على أجهزة آيفون وآيباد وماك.

وقالت أبل إنه لا توجد حالات معروفة استغل فيها متسللون هذه العيوب.

#أبل #ثغرة

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