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كيف توظف وسائل التواصل لدخول أسواق جديدة ؟

الثلاثاء 09 يناير 2018 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف توظف وسائل التواصل لدخول أسواق جديدة ؟



وكالات / سما /

مع تسارع وتيرة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتقنية إنترنت الأشياء، تطورت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعلامات التجارية والخدمات لتغدو جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية أي علامة تجارية.

وعلى خلاف العلامات التجارية التي تقدم عروضاً على منتجاتها، فإن إنشاء محتوى يستقطب الاهتمام إلى العلامات التجارية القائمة على الخدمة ليس بالأمر السهل. ويمكن للكشف عن عروض الخدمة عبر خوض تجربة فعلية مع العملاء والعلامات التجارية الأخرى أن يؤثر في الجمهور المستهدف.

وقد لا يكون استخدام هذه المنصات المجانية للتواصل مع العملاء وزيادة المبيعات ألا يكون بسيطاً كما يبدو للوهلة الأولى. فبالنسبة للعلامة التجارية الراغبة بالتواصل مع المستهلكين، لا يقتصر الأمر على الإضاء الجيدة والإخراج الجذاب لضمان بقائها في الطليعة.

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هناك أهمية قصوى في التقاط صور ذات محتوى إبداعي لمساعدة الشركات القائمة على الخدمة في ربح سباق المنافسة، إليك نصائح للخروج بأفضل النتائج:

أترك بصمة مؤثرة:

يجب على الشركة أن تترك تأثيراً طويل الأمد لدى الجمهور. فالبشر معروفون بانجذابهم إلى الصور والتفاصيل المرئية، ومن طبيعتنا أن نستخلص الانطباع الأول من الصور التي نراها. وهذا بطبيعة الحال ما قاد إلى انتشار ملحوظ لاستراتيجية السوق القائمة على الصورة وارتفاع سريع لموجة الثقافة المرئية. وبمساعدة التصوير الإبداعي، يمكنك أن توصل إلى الجمهور “ما تعجز الكلمات عنه”، ولكن عاملي الجودة والتناغم أساسيين هنا باعتبارنا نتكلم عن منصة مرئية، فكلما كانت الصورة جذابة كلما استقطبت المزيد من الاهتمام.

#وسائل التواصل #الاسواق

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