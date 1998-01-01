جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اكتمال الفرق المتأهلة للدور الثاني من كأس فلسطين

الثلاثاء 09 يناير 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اكتمال الفرق المتأهلة للدور الثاني من كأس فلسطين



غزة / سما /

أكملت أندية شباب معن، خدمات جباليا، نماء، والأمل الوصول إلى التصفيات النهائية من كأس فلسطين لأندية قطاع غزة، بعد الفوز على أندية الرضوان، فلسطين، شباب الزيتون، جماعي رفح  على التوالي في ختام مباريات الدور التمهيدي الثاني، التي أقيمت يوم الاثنين.

وتمكن خدمات جباليا من تخطى عقبة فلسطين بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نماء، سجل أهداف خدمات جباليا "عبد الفتاح أبو العيش وأدهم أبو ركبة.

وعلى ملعب النصيرات اجتاز شباب معن فريق الرضوان بعد فوزه بهدفين لهدف، حيث سجل  لشباب معن إسماعيل النجار، شريف زعرب، فيما سجل هدف الرضوان الوحيد محمد عبيد.

ونجح فريق نماء في الفوز على شباب الزيتون (4/3)، بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب التفاح، وكان فريق شباب الزيتون تقدم عبر خليل حميد، قبل أن يتمكن أحمد الكرد من إدراك التعادل لنماء.

وصعد الأمل على حساب جماعي رفح بركلات الجزاء الترجيحية (3/1) بعد انتهاء المباراة بوقتها الأهلي بالتعادل الإيجابي (1/1) على ملعب المدينة، وتقدم الجماعي عبر مؤمن البواب، فيما أدرك تامر مكرم التعادل للأمل.

وفي ركلات الترجيح سجل للأمل: تامر مكرم، أمين حنيدق، محمد الترابين، وأهدر محمد كلاب، فيما سجل للجماعي، معين النيرب، وأهدر، بسام الحيلة، شادي أبو محسن، سمير أبو كوش.

#كأس فلسطين

أخبار ذات صلة

غزة: 6 فرق تتأهل للدور الثاني لكأس فلسطين

860x484

تأهل 4 فرق للدور التمهيدي الثاني من كأس فلسطين

860x484 (1)

فلسطين تتأهل للدور الثاني لكرة الطاولة في "كأس العرب"

thumb

اكتمال تأهل الفرق لدور الـ16 بـ"طوكيو"

عمان: فلسطين تحصد المركز الثاني في بطولة العالم للتايكونجتسو

لعدم اكتمال الترخيص ..السلطة تغلق 12 محطة محلية في الضفة الغربية بما فيها اذاعة القراّن الكريم بنابل

لعدم اكتمال الترخيص ..السلطة تغلق 12 محطة محلية في الضفة الغربية بما فيها اذاعة القراّن الكريم بنابلس

الأكثر قراءة اليوم

غزة: تفاصيل مقتل مواطن على يد زوجته بمساعدة شخص آخر

كتائب القسام ترد بالعبرية على والدة الجندي هدار غولدن

ما علاقة السعودية باللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس عباس بنصر الله ؟

هارتس: إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لمنع نشوب حرب مع غزة ولا بديل عن حماس

يائير نتنياهو يفضح والده رئيس الوزراء بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

﻿سبحة الوليد بن طلال التي نسيها في موريتانيا وأبرق من الجو يطلبها

ماذا تنتظرون سيادة الرئيس أبو مازن ؟ ابراهيم ابراش

الأخبار الرئيسية

عماد العلمي

اصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" بطلق ناري في الراس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي وحالته حرجة

حرب غزة -ارشيفية

سيناريو الاجتياح الإسرائيلي لغزة بالكامل وتفادي الكارثة الإنسانية وتسليمه للسلطة

ادمان المخدرات

تفاصيل صادمة.. ارقام مفزعة لمتعاطي ومدمني المخدرات في فلسطين

قصف غزة -ارشيفية

تل ابيب: الظروف الحالية بالقطاع مشابهة لظروف الحرب الأخيرة ودعوة لتوظيف النظام المصري لـ"إغراء" حماس

داعش - سيناء - ارشيف

لماذا يفر التكفيريون من غزة للالتحاق بتنظيم داعش ؟

الاتصالات الفلسطينية