اكتمال الفرق المتأهلة للدور الثاني من كأس فلسطين

غزة / سما /

أكملت أندية شباب معن، خدمات جباليا، نماء، والأمل الوصول إلى التصفيات النهائية من كأس فلسطين لأندية قطاع غزة، بعد الفوز على أندية الرضوان، فلسطين، شباب الزيتون، جماعي رفح على التوالي في ختام مباريات الدور التمهيدي الثاني، التي أقيمت يوم الاثنين.

وتمكن خدمات جباليا من تخطى عقبة فلسطين بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب نماء، سجل أهداف خدمات جباليا "عبد الفتاح أبو العيش وأدهم أبو ركبة.

وعلى ملعب النصيرات اجتاز شباب معن فريق الرضوان بعد فوزه بهدفين لهدف، حيث سجل لشباب معن إسماعيل النجار، شريف زعرب، فيما سجل هدف الرضوان الوحيد محمد عبيد.

ونجح فريق نماء في الفوز على شباب الزيتون (4/3)، بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب التفاح، وكان فريق شباب الزيتون تقدم عبر خليل حميد، قبل أن يتمكن أحمد الكرد من إدراك التعادل لنماء.

وصعد الأمل على حساب جماعي رفح بركلات الجزاء الترجيحية (3/1) بعد انتهاء المباراة بوقتها الأهلي بالتعادل الإيجابي (1/1) على ملعب المدينة، وتقدم الجماعي عبر مؤمن البواب، فيما أدرك تامر مكرم التعادل للأمل.

وفي ركلات الترجيح سجل للأمل: تامر مكرم، أمين حنيدق، محمد الترابين، وأهدر محمد كلاب، فيما سجل للجماعي، معين النيرب، وأهدر، بسام الحيلة، شادي أبو محسن، سمير أبو كوش.