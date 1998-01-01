الريدز يستهدف التعاقد مع كيفن ستروتمان

وكالات / سما /

يواصل ليفربول العمل على تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث أن النادي الأحمر يستهدف التعاقد مع نجم روما الدولي الهولندي كيفن ستروتمان.

وحسب شبكة “Premium Sport” فإن ليفربول بدأ اتصالاته مع كيفن ستروتمان ووكيل أعماله من أجل ضم اللاعب خلال الميركاتو الجاري، حيث أن المدرب يورجن كلوب يرغب في الحصول على بديل إيمري تشان الذي يقترب من الرحيل.

ونقلاً عن نفس المصدر فإن ليفربول يتوفر على السيولة الكافية بعد بيع النجم البارزيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة، حيث أن نادي الريدز سيكون مستعداً لتقديم أكثر من 60 مليون جنيه استرليني من أجل ضم كيفن ستروتمان.

ودائماً حسب “Premium Sport” فإن روما منفتح من ناحية المبدأ على التخلي عن كيفن ستروتمان خلال الميركاتو الجاري، لكن فقط في حالة التوصل بعرض جيد يمكن النادي من تدعيم حساباته المالية قبل الميركاتو الصيفي المقبل الذي سيشهد العديد من التغييرات.

ويرتبط كيفن ستروتمان (27 سنة) مع روما بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022، هو الذي انتقل إلى نادي العاصمة الإيطالية في صيف 2013 قادماً من آيندهوفن مقابل 17.5 مليون يورو.