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الريال يوقف صفقة كيبا بسبب تعرضه لإصابة طويلة الأمد

الثلاثاء 09 يناير 2018 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الريال يوقف صفقة كيبا بسبب تعرضه لإصابة طويلة الأمد



وكالات / سما /

أوقف ريال مدريد إجراءات نقل كيبا أريزابلاجا إلى ملعب سانتياجو برنابيو في يناير الحالي بعدما تبين معاناة اللاعب من إصابة ستبعده لفترة ليست بالقصيرة عن الملاعب.

كيبا خضع للفحص الطبي في عيادة ريال مدريد يوم الخميس الماضي حسب أقوال إذاعة أوندا سيرو، وتبين بعد ذلك معاناته من كسر في مشط القدم سيتطلب التدخل الجراحي لعلاجه.

وتوقعت الإذاعة غياب كيبا عن الملاعب حتى نهاية مارس من العام الحالي، وهو ما دفع ريال مدريد لغض النظر عن الصفقة في يناير وتأجيلها بالتالي إلى الصيف المقبل.

وتشير التقارير إلى أن ريال مدريد اتفق مع كيبا على كامل شروط الصفقة في يناير وكان مستعداً لدفع 20 مليون يورو إلى أتلتيك بيلباو نظير فسخ عقده، إلا أنه اضطر لتأجيلها حتى الصيف المقبل بناءً على رغبة المدرب زين الدين زيدان وتعليمات أطباء النادي.

الجدير بالذكر أن عقد كيبا مع أتلتيك بيلباو ينتهي صيف 2018 مما يمنح ريال مدريد فرصة التعاقد معه بصفقة انتقال حر.

#اصابة #كيبا

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