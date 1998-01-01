قرعة سهلة للكبار في كأس الاتحاد الانجليزي

وكالات / سما /

أقيمت مساء اليوم الإثنين قرعة الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2017-2018، والتي لم تسفر عن أي مواجهة من العيار الثقيل بين الكبار.

وتقام مباريات هذا الدور في عطلة نهاية الاسبوع 26-29 يناير الحالي.

وأسفرت القرعة عن مباريات سهلة لكبار الدوري الإنجليزي ، والتي جاءت كالأتي:

ليفربول – وست بروميتش ألبيون

فليتويد تاون أو ليستر سيتي – بيتربروه يونايتدهيدرسفيلد تاون – بريمنجهام

يوفيل تاون – مانشستر يونايتد

كارديف سيتي أو مانسفيلد – مانشستر سيتي

ساوثهامتون – واتفورد

نيوبورت كاونتري – توتنهام هوتسبير

نوريتش سيتي أو تشيلسي – نيوكاسل يونايتد