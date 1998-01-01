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المدفعجية يسعى لضم ليمار بعد اقتراب سانشيز من السيتي

الثلاثاء 09 يناير 2018 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدفعجية يسعى لضم ليمار بعد اقتراب سانشيز من السيتي



وكالات / سما /

وجه آرسنال الإنجليزي أنظاره صوب الشاب الفرنسي توماس ليمار جناح موناكو في ظل تأكيد العديد من وسائل الإعلام المرموقة اتفاق أليكسيس سانشيز مع مانشستر سيتي على الانتقال إلى صفوفهم.

سانشيز وقع على عقد مع مانشستر سيتي بدون مخالفة قوانين الفيفا كون عقده مع آرسنال ينتهي صيف 2018 ، حيث بإمكانه الانتقال إلى ملعب الاتحاد في يناير الحالي أو تأجيل الصفقة حتى الصيف المقبل، وسيعتمد ذلك على مدى موافقة آرسنال على رحيله وسط الموسم.

ويبدو أن آرسنال يريد استباق أي حالة تمرد من اللاعب لذلك يسارع في عملية التفاوض على صفقة ليمار حسب أقوال صحيفة ديلي ميرور البريطانية، لكن يبدو أن المهمة لن تكون سهلة.

وتظهر الصعوبة في صفقة ليمار كون موناكو يرفض بيع اللاعب في يناير، لكن ديلي ميرور تؤكد إمكانية اتمام الصفقة في حال تقديم آرسنال عرضاً ضخماً جداً على غرار الصيف الماضي يصل إلى 90 مليون جنيه استرليني.

ووافق موناكو على انتقال آرسنال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفيةمقابل 90 مليون جنيه، إلا أن اللاعب رفض القبول بالصفقة.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيدفع مبلغ 20 مليون جنيه استرليني فقط لفسخ عقد سانشيز في يناير مع آرسنال، فيما كان سيدفع 60 مليون جنيه خلال الصيف الماضي نظير ضم اللاعب، وهو ما مكن المدفعجية من تقديم عرض ضخم إلى موناكو لخطف ليمار.

#ارسنال #ليمار

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