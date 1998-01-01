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بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين وتصادر مركبين في بحر غزة

الثلاثاء 09 يناير 2018 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بحرية الاحتلال تعتقل أربعة صيادين وتصادر مركبين في بحر غزة



غزة/سما/

أفادت لجان الصيادين التابعة لاتحاد العمل الزراعي بأنّ زوارق بحرية الاحتلال اعتقلت عدداً من الصيادين صباح اليوم الثلاثاء، وأوضحت اللجان بأن بحرية الاحتلال تقوم في هذه الأثناء بجرّ قاربيْن كان يعمل الصيادون على متنه.

وبحسب اللجان فإن الصيادين كانوا يعملون على قاربين في بحر منطقة السودانية، شمال غرب مدينة غزة على بُعد 3 أميال بحرية فقط من الشاطئ، ولم تُوضّح اللّجان عدد الصيادين المُعتقلين، أو هويّاتهم.

وأعلنت لجان الصيادين لاحقاً بأنه تم اعتقال 4 صيادين من على متن القاربين اللذين صادرتهما قوات البحرية الإسرائيلية في بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.

#صيادين #البحر #غزة #بحرية الاحتلال

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