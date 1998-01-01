نقابة المهندسين توقع مذكرة تفاهم استراتتيجية مع الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي

رام الله / سما /

وقع نقيب المهندسين م. مجدي الصالح يوم أمس الاثنين في مقر النقابة مذكرة تفاهم مع عماد الزهيري المدير العام للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "PICA".

ورحب م. مجدي الصالح بالوفد وعبر عن سعادته لتوقيع هذه المذكرة مؤكدا أهمية العمل المشترك في إطار تعزيز الحضور الفلسطيني المهني والمتخصص حول العالم ضمن برامج عمل تنموية تستند الى الخبرات الفلسطينية بشكل عام والهندسية بشكل خاص.

وشدد الصالح على أن الشعب الفلسطيني يمتلك من الموارد البشرية خيرة الطاقات والخبرات التي تؤهله للعب دور محوري في عملية التنمية والاغاثة ، بما يجسد الهوية الفلسطينية في مختلف دول العالم ومن خلال برامج عملية على الأرض .

من جهته قال المدير العام للوكالة عماد الزهيري بأن الوكالة على جاهزية تامة لدعم النقابة بكل الإمكانيات المتاحة إيماناً بأهمية و دور النقابة الفعال في عملية التنمية على المستويين المحلي والدولي، وامتلاكها الطاقات والإمكانيات العالية التي تؤهلها لتكون مساهم رئيس في الجهود الدولية لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة وخاصة ما يتعلق باسهام دولة فلسطين في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.



وقد نصت مذكرة التفاهم على عدد من البنود كالمساهمة في تنمية الكوادر الفلسطينية ومنحها الخبرات الإضافية اللازمة للإرتقاء بالعمل الهندسي ، والعمل على فتح آفاق عمل للكوادر الهندسية ، والعمل على تنفيذ أنشطة ومشاريع تنموية ريادية بالتعاون مع الدول والمؤسسات الصديقة ، والمشاركة في الوفود العربية والدولية المتعلقة بالمجلات الهندسية واشراك الكوادر الهندسية الفلسطينية التخصصية والمميزة في برامج وانشطة الوكالة في الدول المستهدفة ضمن برامج تعاون ثنائي وثلاثي ومتعدد.



وحضر التوقيع كلٌ من المدير العام للنقابة م.نادي عليان ومدير دائرة التدريب م.مأمون ابو ريان الى جانب مديرة البرامج في الوكالة ديما العرقان والمستشار القانوني بشار الصري.