مصدر سوري: غارة اسرائيلية على منطقة القطيفة قرب دمشق

القدس المحتلة / سما /

قالت مصادر الإعلام الحربي السوري ان سلاح الجو الإسرائيلي أطلق فجر اليوم عددا من الصواريخ باتجاه القطيفة الواقعة في ريف دمشق. وجاء في بيان الاعلام الحربي التابع للجيش الحكومي السوري: "طائرات العدو الصهيوني أطلقت فجرا عدة صواريخ باتجاه القطيفة بريف دمشق".

وكانت الاعلام الحربي السوري قد قال في بيان سابق له ان "العدو كرر عدوانه بإطلاق صاروخين من الجولان المحتل تصدت لهما وسائط الدفاع الجوي".

في وقت مبكر اليوم، قال الحسيني حسن وهو ضابط برتبة مقدم في الإعلام الحربي في سوريا، إن ما أعلنته بعض الصحف ووكالات الأنباء والقنوات الفضائية، بشأن شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على مناطق تابعة للجيش العربي السوري، في منطقة القطيفة بريف دمشق، ومناطق أخرى، خبر كاذب.

وقال الضابط السوري، اليوم الأربعاء، إنه لا صحة على الإطلاق للأخبار التي تتحدث عن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة في السلسلة الشرقية للبنان بجرود نحلة، ومواقع للمقاومة في السلسلة والقلمون السوري.

وفي سياق متصل، نفى حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، ما تناولته بعض المصادر العربية والعبرية، بشأن غارات جوية أو قصف جوي نفذه سلاح الجو الإسرائيلي، على مواقع في سوريا، وهي الأخبار التي تداولتها المواقع والوكالات الإخبارية والمتلفزة، ورفض أي مسؤول إسرائيلي التعليق عليها.

ونشر موقع "العهد" الإخباري، التابع لحزب الله اللبناني، خبر مقتضب له، صباح اليوم الأربعاء، كان نصه "لا صحة للأخبار التي تتحدث عن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة في السلسلة الشرقية للبنان بجرود نحلة ومواقع للمقاومة في السلسلة والقلمون السوري".