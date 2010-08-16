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يائير نتنياهو يفضح والده رئيس الوزراء بصفقات الغاز: 20 مليار دولار

الإثنين 08 يناير 2018 11:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
يائير نتنياهو يفضح والده رئيس الوزراء بصفقات الغاز: 20 مليار دولار



القدس المحتلة/سما/

كشف تسجيل صوتي لابن رئيس الحكومة الإسرائيلية، يائير نتنياهو، يتحدث فيه مع أحد أصدقائه بأن والده، بنامين نتنياهو، اتخذ تدابير لصفقة بقيمة 20 مليار دولار لصالح والد الصديق، رجل الأعمال كوبي ميمون، الذي ارتبط اسمه بصفقة الغاز الإسرائيلية.

وبحسب القناة الإسرائيلية الثانية فقد تم تسجيل نتنياهو الابن مع اثنين من أصدقائه لدى خروجهم من أحد أندية التعري في تل أبيب.

وتركز الحديث بينهم حول "الراقصات المتعريات والمومسات وخطة الغاز الحكومية"، وعن ضرورة الحفاظ على سرية هذه المحادثة.

وتبين بحسب التسجيل أن ثلاثتهم تناولوا الكحول، وتحدثوا بكلمات نابية عن السائق، كما تحدثوا عن النساء بصورة مهينة.

ويتحدث يائير نتنياهو مع صديق له عن قيام والده، رئيس الحكومة نتنياهو، بـ"أحلى صفقة، حارب عليها في الكنيست"، مضيفا أنه اتخذ تدابير لصفقة بقيمة 20 مليار دولار، لصالح ميمون.

وأشارت القناة الثانية إلى أن توقيت التسجيل يعود إلى العام 2015، حيث كانت الحديث عن خطة الغاز الحكومية في أوجه. وفي حينه أعلن وزير المالية، موشي كحلون، أنه يمتنع عن الانشغال بها بسبب قرابته من ميمون. والآن يتضح أنه كانت هناك علاقة صداقة متينة بين ابن رئيس الحكومة وبين رجل الأعمال ميمون.

وكان السائق والحارس قد رافقا الشبان الثلاثة في المركبة الرسمية، الممولة من قبل الدولة، وذلك في جولة في عدد من أندية التعري في شارع "همسغير" في تل أبيب.

يشار في هذا السياق إلى أن مسألة توفير الحماية لابن رئيس الحكومة قد طرحت مؤخرا، حيث قدم رئيس الشاباك السابق توصية مفادها أنه يجب عدم توفير مثل هذه الحماية.

وإضافة إلى الحديث الإشكالي المرتبط بصفقة الغاز، فقد تلفظ نتيناهو الابن بكلمات قاسية أخرى تتصل بالنساء عامة، وبصديقته السابقة.

وفي حين تباهى ميمون الابن بأنه بذر 2400 شيكل في نادي التعري، فإن الصديق الثالث، رومان أبراموف، الذي يشتبه بأنه حصل على عمل لدى رجل الأعمال جيمس باكر بفضل صداقته مع يائير، قد قال إن مبلغ 400 شيكل قد أعطي لنتنياهو الابن ليدفعها لمومس.

كما يظهر التسجيل أن ثلاثتهم هددوا السائق وحذروه من مغبة نشر حديثهم.

في المقابل، ادعت عائلة نتنياهو أن الحديث عن ملاحقة ومس بأبناء العائلة، ونشر تسجيلات قيلت من باب المزاح قبل سنتين ونصف، وهي غير جديرة بالنشر، وأنه تقررت حراسة يائير الابن بعد أن نشر موقع إيراني صورة له مع دعوة لتصفيته.

كما نفت عائلة نتنياهو أية علاقة مع كوبي ميمون، وادعت أن رئيس الحكومة لم يكن يعلم بعلاقة ابنه مع ابن ميمون. كما رفضت العائلة التطرق لما قيل في التسجيل، بداعي أن الحديث عن أمور أخرجت من سياقها في تسجيل غير قانوني.

#يائير نتنياهو #الغاز #صفقات #كوبي ميمون

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