جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. الأهلي يكتفي بثلاثية في الزمالك “المتطور”

الإثنين 08 يناير 2018 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الأهلي يكتفي بثلاثية في الزمالك “المتطور”



القاهرة / سما /

حسم فريق الأهلي لقاء القمة على حساب مضيفه وغريمه التقليدي الزمالك، بفوز عريض بثلاثية نظيفة، مساء الاثنين، على استاد القاهرة في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل للفريق الأحمر، مؤمن زكريا (3)، وعبد الله السعيد "ضربة جزاء" (43)، ووليد أزارو (53)، بينما أضاع باسم مرسي ضربة جزاء للزمالك (33)، وتعرض زميله محمد إبراهيم للطرد (80).

وفشل الزمالك في أول اختبار مع مديره الفني الجديد إيهاب جلال ليتجمد رصيد الفريق الأبيض عند 28 نقطة في المركز الرابع، وارتفع رصيد الأهلي إلى 39 نقطة ليعتلي صدارة الترتيب "مؤقتا".

#الزمالك #الاهلي

أخبار ذات صلة

الزمالك يسحق الأهلي بثلاثية ويتوج بكأس مصر (فيديو)

فيديو ...الأهلي يحسم القمة مع الزمالك

الزمالك يتعادل مع الأهلي في قمة افريقية

الأهلي يفوز على الزمالك ويتوج بكأس السوبر

بالفيديو :الأهلي يفوز على الزمالك 4-2 ويتاهل للمربع الذهبي

الزمالك يحافظ على صدارته للدوري المصري بعد تعادله مع الأهلي

الأكثر قراءة اليوم

الوطنية موبايل تطلق حملة نوعية وغير مسبوقة

ماذا يريد تنظيم "داعش" الإرهابي من "حماس"؟

وزير الطاقة الاسرائيلي: لسنا معنيين بأزمة إنسانية بغزة و وصل الكهرباء ستصبح 8 ساعات يوميا

"أمير القلوب" يفوز باستطلاع الفيفا ويحصد لقب أفضل لاعب بتاريخ مصر

قرارات قادمة تتخذها السلطة لحسم العلاقة مع إسرائيل منتصف الشهر الحالي

دبلوماسي إسرائيلي: معركتنا أمام عهد التميمي خاسرة مسبقا

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

هارتس: إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لمنع نشوب حرب مع غزة ولا بديل عن حماس

نصر الله - ارشيف

ما علاقة السعودية باللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس عباس بنصر الله ؟

اسرى لدى القسام

كتائب القسام ترد بالعبرية على والدة الجندي هدار غولدن

حماس - ارشيف

حماس : على السلطة تقديم خطوات نحو غزة وموقفنا من المشاركة في جلسات المجلس المركزي خلال ايام

المالكي

ما وراء الكاميرات: لماذا ترك المالكي منصته الاعلامية في لقاء عمان ؟

الاتصالات الفلسطينية