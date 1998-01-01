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صور: ضبط 200 حبة مخدرة داخل معدة تاجر مخدرات هربها من الأردن

الإثنين 08 يناير 2018 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: ضبط 200 حبة مخدرة داخل معدة تاجر مخدرات هربها من الأردن



رام الله / سما /

ضبطت شرطة محافظة الخليل، مساء اليوم الاثنين، 200 حبة يشتبه أن تكون مخدرة داخل معدة تاجر هربها من الأردن.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، أن شرطة مكافحة المخدرات في محافظة الخليل تلقت معلومات تفيد بحيازة أحد الأشخاص كمية من المواد المخدرة في طريقه إلى مدينة الخليل، فتم عمل حاجز تفتيش له على مدخل المدينة للقبض عليه وضبط ما بحوزته من مخدرات.

وأضاف أن الشرطة تمكنت من القبض عليه لكن لم يتم العثور بحوزته على أي مواد مخدرة, وبناء على ذلك تم جلبه لمديرية الشرطة وإبلاغ النيابة العامة التي أمرت بإحالته للجهات الطبية من أجل فحصه وتصويره بواسطة الأشعة للاشتباه بقيامه بابتلاع المخدرات, وبالفعل تبين خلال عملية التصوير وجود عدد من الأكياس داخل معدته, وقام المشتبه به إخراج هذه الأكياس ليتبين أنها تحوي 200 حبة من حبوب يشتبه أن تكون حبوب الكبتاجون المخدرة.

وتابع ارزيقات أن المشتبه به اعترف بتهريبها من المملكة الأردنية الهاشمية عبر جسر الملك حسين بقصد الاتجار بها في محافظة الخليل، مشيرا إلى أنه جرى التحرز على الحبوب وتوقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

#حبوب مخدرة #ضبط #الخليل #تاجر
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