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نقابة موظفي غزة ترفض قرار وزير الزراعة

الإثنين 08 يناير 2018 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة موظفي غزة ترفض قرار وزير الزراعة



غزة / سما /

 اعلنت نقابة الموظفين في غزة انها ترفض قرار وزير الزراعة في حكومة الوفاق اعادة 40 موظفا ومنهم المدراء ونواب المدراء ورؤساء الأقسام،  مؤكدة ان الاتفاق يقضى فقط بعودة 20 موظف من غير الرتب الاشرافية.

وقالت النقابة في بيان صحفي :" تفاجأت نقابة الموظفين بوزارة الزراعة في غزة بإصرار شق الوزارة في ضفتنا الفلسطينية ممثلا بمعالي وزير الزراعة وعطوفة الوكيل على المضي قدما بمخالفة التوافق بن شقي الوزارة، بل ومخالفة ما وعدوا به منذ اللقاء الأول لهم في غزة وخلال لقاءهم بموظفينا عندما تعهدا بالمحافظة على الوضع القائم فيما يخص الموظفين وعدم إرجاع أي موظف مستنكف للعمل إلا بعد انتهاء عمل اللجنة القانونية المشكلة حسب اتفاق المصالحة الأخير".

واكدت النقابة رفضها القاطع لعودة الـ20 موظفا الغير متوافق عليهم وذلك حفاظا على الاستقرار الوظيفي للوزارة وتجنبا للصدام بين الإخوة الموظفين وذلك في ظل حالة الغليان التي تسري بعروق موظفي الوزارة المداومين حاليا نتيجة للتنكر التام لحقوقهم وعدم الاعتراف بهم وبتضحياتهم في خدمة المزارع الفلسطيني منذ 11 سنة كما تؤكد النقابة رفضها القاطع لمحاولات الإحلال التدريجي لموظفي غزة على كافة المستويات.

وقررت النقابة تعليق الدوام في كافة مقرات الوزارة في المحافظات الجنوبية لمده ساعة واحدة غدا الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018 للوقوف وقفة احتجاجية على القرار وذلك أمام مقر الوزارة ( المشتل).

وحملت النقابة  وزير الزراعة شخصيا بالاضافه إلى وكيل الوزارة برام الله وكل من يساندهم مسؤولية ونتائج أي صدام يتم بين الموظفين نتيجة هذا القرار الجائر.

#وزير الزراعة #نقابة موظفي غزة #قرار

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