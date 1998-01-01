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نائب ترامب يصل المنطقة يوم 20-1 ويلقي خطابا في الكنيست

الإثنين 08 يناير 2018 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب ترامب يصل المنطقة يوم 20-1 ويلقي خطابا في الكنيست



القدس المحتلة / سما /

 أعلن مسؤول اميركي الاثنين ان نائب الرئيس مايك بنس سيقوم في 20 كانون الثاني/يناير الجاري بجولة في الشرق الاوسط يزور خلالها مصر والاردن واسرائيل حيث سيلقي خطابا امام الكنيست.

وكانت الزيارة مقررة اصلا نهاية كانون الاول/ديسمبر، لكنها ارجئت في ظل التوتر الناجم عن قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب المثير للجدل بإعلان القدس عاصمة لاسرائيل.

ومن المتوقع ان يصل بنس في العشرين من الشهر الحالي الى القاهرة حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح سيسي، ثم ينتقل بعدها الى عمان للقاء الملك عبد الله الثاني.

ويتوجه نائب الرئيس الاميركي الى إسرائيل في 22 و 23 كانون الثاني/يناير حيث سيلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس رؤوفين ريفلين.

وبالاضافة الى خطاب يلقيه أمام الكنيست، سيزور بنس حائط المبكى في البلدة القديمة من القدس ونصب المحرقة التذكاري "ياد فاشيم".

#نائب ترامب #زيارة #الكنيست

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