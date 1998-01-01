كتائب القسام ترد بالعبرية على والدة الجندي هدار غولدن

القدس المحتلة / سما /

ردت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، على عائلة الجندي هدار جولدن باللغة العبرية عبر حساب الكتائب على تويتر.

وقالت الكتائب بالعبري لوالدة الجندي الذي يعتقد أنه أسيرا لدى المقاومة منذ حرب 2014 "إذا كنتي تريدين رؤية ابنك، عليكي أن تطلبي ذلك من حكومتك لأنها تخفي الحقيقة وتعرف الحل". في إشارة إلى أن الحل لا يكمن إلا عبر صفقة تبادل.

وكانت والدة هدار قد هاجمت الحكومة الإسرائيلية بعد السماح بإعادة الكهرباء لغزة، واتهمت حماس بأنها لا إنسانية وتستغل ظروف نجلها من أجل مشاريعها الخاصة.

كما قالت: إن رفض حماس إعادة جثة هدار لدفنها، "حرام وجريمة في الإسلام".