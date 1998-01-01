غزة: تفاصيل مقتل مواطن على يد زوجته بمساعدة شخص آخر

غزة / سما /

كشف جهاز المباحث التابع للشرطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن جريمة قتل بشعة نفذتها سيدة بحق زوجها بمساعدة شخص ثالث قبل أن يخفيا جثته.

وقالت مصادر محلية أن المواطنة البالغة من العمر (37 عاما)، قتلت زوجها البالغ من العمر (51 عاما) منذ نحو خمسة أيام، ثم أقدمت مع شخص ثالث بإخفاء جثته في مقبرة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن تغيب المواطن عن عائلته ومنزله أثار الشكوك، حيث استدعت الشرطة زوجته الثانية وبعد التحقيق معها أكثر من مرة اعترفت بالقيام بقتله.

وأوضح الناطق باسم الشرطة في قطاع غزة المقدم أيمن البطنيجي في بيان صحفي أن المباحث العامة تلقت بلاغاً، يوم السبت الموافق 2018/يناير/6، يفيد بتغيب المواطن (ع – د) من مدينة غزة والبالغ من العمر (52 عاماً) منذ عدة أيام.



وأفاد البطنيجي "أن عمليات البحث والتحقيق بينت أن المواطن المذكور قُتل بتاريخ 2018/1/1، وأفادت التحقيقات الأولية أن زوجته وتدعى (ج، د) 37 عاماً، قامت بقتله ودفنه بمساعدة شخص آخر يدعى (ز، ق) 37 عاماً، وجرى اعتقالهما ظهر اليوم الإثنين 2018/1/8".