الدكتور اليازوري يعرب عن ثقته الكبيرة في الإدارة التوافقية للنهوض بالكلية

خانيونس / سما /

استقبلت الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس وفداً رفيع المستوى من وزارة التربية والتعليم العالي لتهنئة الكلية بإنهاء أزمتها وتفقد سير الامتحانات النهائية، حيث ضم الوفد كلا من الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي الدكتور أيمن حسن اليازوري، ومدير عام التعليم الجامعي الدكتور خليل حماد، ومدير عام الكليات والتعليم التقني المهندس كمال أبو معيلق، كان في استقبالهم عميد الكلية الدكتور أحمد عايش أبو شنب، ونائب العميد للشؤون الأكاديمية الدكتور حسام نعيم النفار، ونائب العميد للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد الدين البلتاجي، ونائب العميد لشؤون التخطيط والتطوير الأستاذ إياد الهوبي، ورئيس قسم العلاقات العامة الأستاذ محمود رفيق الفرا، وعدد من ذوي العلاقة.

وأكد د. اليازوري على النظامية العالية التي تشهدها الكلية في جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والتي تشير إلى نضوج العملية التعليمية بها ووصولها إلى درجة عالية من التميز، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تقديم الكلية كنموذج مميز للتوافق الوطني لخدمة طلبة المجتمع الفلسطيني معربًا عن ثقته الكبيرة في الإدارة التوافقية للكلية. وقدم وفد الوزارة التهنئة لعميد الكلية د. أحمد أبو شنب والنائب الإداري والمالي د. سعد الدين البلتاجي، مؤكدين على أنَّ الوزارة تدعم كافة الجهود الهادفة إلى استقرار الكلية على مستوى العاملين والجانبين الأكاديمي والمالي الإداري.

بدوره رحَّب د. أبو شنب بالوفد الزائر مثمنـًا الروح الإيجابية التي تسود الزيارة ومؤكدًا على أهمية العمل المشترك خلال الفترة المقبلة من أجل دفع مسيرة الكلية إلى مزيد من النجاحات والتقدم والاستقرار، مشيراً إلى أن الكلية خلال الفترة القادمة ستشهد المزيد من الجهود الهادفة إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

وفي نهاية الزيارة قدم وفد الوزارة مخاطبات التهنئة لعميد الكلية ونائبه الإداري، كما قدموا مخاطبات شكر وتقدير للزميل محمود صبحي الحاج يوسف لعمله كنائب إداري والمالي في الفترة السابقة.