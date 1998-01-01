جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح": بيع أو تسريب أراض وعقارات للاحتلال خيانة للوطن والدين

الإثنين 08 يناير 2018 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": بيع أو تسريب أراض وعقارات للاحتلال خيانة للوطن والدين



رام الله / سما /

قال المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي، إن بيع أو تسريب أو المساعدة في عمليات نقل العقارات بكل أنواعها لصالح الاسرائيلي المحتل يعتبر خيانة عظمى للوطن وللدين وللقيم والأخلاق.

وطالب القواسمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين، بنبذ السماسرة وتجار الأراضي للاحتلال، تماما من مجتمعنا على المستوى التنظيمي والعشائري والتبرؤ منهم على المستوى العائلي، إضافة الى  الملاحقة الأمنية القانونية لهؤلاء الذين باعوا أنفسهم للخزي والعار الذي سيلاحقهم  حتى نهايتهم.

وأشاد القواسمي بالأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تحارب تسريب العقارات والأراضي لصالح الاحتلال الاسرائيلي، والتي كان آخرها ما كشف عنه جهاز المخابرات العامة يوم أمس الاثنين.

وشدد القواسمي على أن الأغلبية العظمى من شعبنا ترفض وزن الأرض ذهبا ولا تفرط بحبة  تراب منها، وهي تشتري نفسها بالعزة والكبرياء والكرامة وغنى النفس.

من جانب آخر، أكد القواسمي أن  أي عملية  شراء من قبل الاحتلال ومؤسساته ، تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، باعتبار  أنه لا يجوز قانونيا للمُحتل أن يقوم بعمليات شراء لأي عقار للشعب الواقع تحت الاحتلال وذلك وفقا للاتفاقيات الدولية.

#فتح #الاحتلال #بيع #اراضي

أخبار ذات صلة

مستوطنة - ارشيف

الاحتلال يصادر أراض بملكية فلسطينية خاصة لصالح مستوطنة "عوفرا" قرب رام الله

ساندرا - ارشيف

عائلة صخر تتبرأ من "ساندرا" بعد ان تغنت بحب اسرائيل وولائها للاحتلال

مروان البرغوثي

دير شبيغل: إضراب مروان البرغوثي رسالة للاحتلال و"عباس"

سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال

فيديو: سرايا القدس توجه رسالة للاحتلال "لا تختبروا المقاومة"

نيكولا ي ميلادينوف

بعد وساطة "ميلادينوف .. ﻿حماس : لن نقبل بفرض معادلة جديدة للاحتلال على غزة

ابو عبيدة: بنينا جيشًا للوطن وجيلًا مؤهلًا لملحمة العودة والتحرير

الأكثر قراءة اليوم

الوطنية موبايل تطلق حملة نوعية وغير مسبوقة

ماذا يريد تنظيم "داعش" الإرهابي من "حماس"؟

وزير الطاقة الاسرائيلي: لسنا معنيين بأزمة إنسانية بغزة و وصل الكهرباء ستصبح 8 ساعات يوميا

"أمير القلوب" يفوز باستطلاع الفيفا ويحصد لقب أفضل لاعب بتاريخ مصر

قرارات قادمة تتخذها السلطة لحسم العلاقة مع إسرائيل منتصف الشهر الحالي

دبلوماسي إسرائيلي: معركتنا أمام عهد التميمي خاسرة مسبقا

صحيفة: مشاركة رمزية لحركتي "حماس" و"الجهاد" في اجتماعات المجلس المركزي

الأخبار الرئيسية

قصف غزة -ارشيفية

هارتس: إسرائيل تبذل جهودا كبيرة لمنع نشوب حرب مع غزة ولا بديل عن حماس

نصر الله - ارشيف

ما علاقة السعودية باللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس عباس بنصر الله ؟

اسرى لدى القسام

كتائب القسام ترد بالعبرية على والدة الجندي هدار غولدن

حماس - ارشيف

حماس : على السلطة تقديم خطوات نحو غزة وموقفنا من المشاركة في جلسات المجلس المركزي خلال ايام

المالكي

ما وراء الكاميرات: لماذا ترك المالكي منصته الاعلامية في لقاء عمان ؟

الاتصالات الفلسطينية